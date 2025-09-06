Σε εξέλιξη είναι συγκεντρώσεις σε ολόκληρη την Ελλάδα. Χιλιάδες άνθρωποι διαδηλώνουν την αγανάκτησή του εν μέσω ΔΕΘ, ενώ στο Σύνταγμα πλήθος κόσμου αποδοκιμάζει την κυβέρνηση για την υπόθεση των Τεμπών.

Οι συγκεντρωμένοι ζητούν να αποδοθεί δικαιοσύνη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, με τη λέξη αυτή να είναι και το σύνθημα της σημερινής συγκέντρωσης και να αναγράφεται με μεγάλα γράμματα στην οθόνη που υπάρχει στην εξέδρα.

Κλειστοί δρόμοι

Κλειστή είναι η Βασιλίσσης Σοφίας, ενώ αρκετός κόσμος φτάνει στην πλατεία από τους σταθμούς Πανεπιστήμιο, Μοναστηράκι και Ευαγγελισμό.

Κλειστός είναι από τις 16:00 το απόγευμα ο σταθμός του Μετρό στο Σύνταγμα μετά από εντολή της Αστυνομίας, εν όψει του συλλαλητηρίου.

Προσαγωγές στο συλλαλητήριο

Ήδη σημειώθηκαν 20 προσαγωγές, με τα άτομα να εντοπίζονται μόλις κατέβηκαν από λεωφορείο στην Ακαδημίας.

Μάλιστα πραγματοποιήθηκαν και 2 συλλήψεις νεαρών. Ο ένας μάλιστα είχε πάνω του πέντε εκρηκτικούς μηχανισμούς.

Προσαγωγές και συλλήψεις στη Θεσσαλονίκη:

Εγιναν 16 προσαγωγές, 3 συλλήψεις, δύο για ναρκωτικά και μία για ταυτότητα.

Ενταση στη συγκέντρωση στη Θεσσαλονίκη:

Η Μαρία Καρυστιανού στο συλλαλήτηριο της Αθήνας

Στην συγκέντρωση της Αθήνας βρίσκεται και η Μαρία Καρυστιανού, όπου έκανε δηλώσεις.Όπως ανέφερε πρέπει ο κόσμος να βγει σε πλατείες σε όλο τον κόσμο «για να φωνάξουμε ότι ‘η αλήθεια δεν μπορεί να κρύβεται για πάντα’. Ότι δεν μπορούν να παίζουν με το μυαλό, με την ψυχή μας, με τη μνήμη των παιδιών μας. Η δικαιοσύνη πρέπει να αποδίδεται σε κάθε έγκλημα, σε κάθε άνθρωπο που έχει αδικηθεί. Αυτός είναι ο προορισμός της, για αυτό δημιουργήθηκε». «Μαζευτήκαμε, λοιπόν, σήμερα εδώ, μία βδομάδα μετά την αδιανόητη και παράνομη κίνηση του ανακριτή να κλείσει μία δικογραφία 2,5 ετών, χωρίς να έχουμε τις βασικές απαντήσεις. Και κυρίως τι ήταν αυτό που έκαψε τα παιδιά μας. Για μας που θα πρέπει να υπομείνουμε το υπόλοιπο της ζωής μας σε αυτόν τον πόνο, το λιγότερο είναι να ξέρουμε τι έχει συμβεί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ», δήλωσε.

Δείτε βίντεο από τις συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας στη Θεσσαλονίκη.

Δήλωση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτη Φάμελλου από το συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη

Δηλώσεις έκανε από τη Θεσσαλονίκη και ο προέδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος.«Όσες υποσχέσεις και αν επινοήσει σήμερα ο κ. Μητσοτάκης, δεν μπορεί να κρύψει αυτό που ξέρουν όλοι οι Έλληνες και οι Ελληνίδες. Ότι η Ελλάδα έχει τον χαμηλότερο μισθό στην Ευρωζώνη, ότι η Ελλάδα έχει τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη. Και ταυτόχρονα κάνουν πάρτι τα καρτέλ, γεμίζουν υπερκέρδη και η ακρίβεια γονατίζει και τα νοικοκυριά και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Κανείς δεν μπορεί να κρύψει τα εργατικά δυστυχήματα. Κανείς δεν μπορεί να κρύψει τις τραγικές ελλείψεις στην Υγεία και στην Παιδεία. Δεν μπορεί ο κ. Μητσοτάκης να κρύψει το μεγάλο σκάνδαλο διαφθοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και το έγκλημα των Τεμπών, που ακόμα συγκλονίζει την ελληνική κοινωνία. Ο κ. Μητσοτάκης είναι απονομιμοποιημένος και η μόνη επιλογή που έχει είναι να φύγει το συντομότερο. Αξίζει στον τόπο μας μία Προοδευτική Ελλάδα και ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει έτοιμο πρόγραμμα, αλλά και πρόταση για μία μεγάλη προοδευτική συνεργασία για να κάνουν οι πολίτες την ανατροπή. Η ανατροπή γίνεται στους δρόμους. Και σήμερα από τη Θεσσαλονίκη στέλνουμε ένα μήνυμα: Με αγώνες αλλάζει η ζωή μας. Με αγώνες διεκδικούμε μια Προοδευτική Ελλάδα», ανέφερε.