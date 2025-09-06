Σε μία συζήτηση με επίκεντρο το μέλλον της Θεσσαλονίκης, που διοργανώθηκε στο πλαίσιο του πάνελ του Υπερταμείου (Growthfund), κορυφαίοι εκπρόσωποι του κατασκευαστικού και διαχειριστικού κλάδου παρουσίασαν την εντυπωσιακή πρόοδο των εμβληματικών έργων που υπόσχονται να αναμορφώσουν την πόλη, ενισχύοντας τον μητροπολιτικό της ρόλο. Τη συζήτηση συντόνισε η δημοσιογράφος Έλισσα Περμενίδου.

Από την κατασκευή του Flyover και την επέκταση του Μετρό, μέχρι την ανέγερση βιοκλιματικών σχολείων και την αναβάθμιση του λιμανιού, η Θεσσαλονίκη βρίσκεται στο επίκεντρο ενός πρωτοφανούς κατασκευαστικού κύκλου.

Η Τετραπλή Παρέμβαση της ΜΕΤΚΑ (Μυτιληναίος)

Ο Ντίνος Μπενρουμπή, αντιπρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΜΕΤΚΑ, περιέγραψε τα τέσσερα μεγάλα έργα στα οποία συμμετέχει η εταιρεία, τονίζοντας τον πολύπλευρο αντίκτυπό τους.

17 Βιοκλιματικά Σχολεία: Μέσω Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), κατασκευάζονται 17 σύγχρονα βιοκλιματικά σχολεία σε εννέα δήμους της πόλης. Το έργο, με παρούσα αξία €123 εκατομμύρια, περιλαμβάνει και την ευθύνη της εταιρείας για τη λειτουργία και συντήρησή τους για 25 χρόνια, διασφαλίζοντας την άριστη κατάστασή τους σε βάθος χρόνου.

Flyover: Το γνωστό υπερυψωμένο οδικό έργο έχει ήδη ξεπεράσει το 30% της κατασκευαστικής του προόδου. Ο κ. Μπενρουμπή το χαρακτήρισε «δύσκολο και πρωτότυπο», με την κοινοπραξία να καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την ολοκλήρωσή του έως τον Μάιο του 2027.

Επέκταση προβλήτα λιμανιού: Πρόκειται για μια υποχρεωτική επένδυση ύψους περίπου €200 εκατομμυρίων, που θα αλλάξει ριζικά τη δυναμικότητα του λιμανιού της Θεσσαλονίκης. Οι προκαταρκτικές εργασίες πλησιάζουν στην ολοκλήρωσή τους και οι τελικές υπογραφές για την έναρξη του κυρίως έργου αναμένονται τις επόμενες εβδομάδες.

Μελλοντικά έργα: Η εταιρεία εκδηλώνει έντονο ενδιαφέρον για την ανακατασκευή του Θεαγένειου νοσοκομείου, αλλά και για το Μουσείο Ολοκαυτώματος, ένα έργο που, όπως ανέφερε ο κ. Μπενρουμπή, έχει ιδιαίτερη προσωπική σημασία για τον ίδιο.

ΓΑΙΑΟΣΕ: Αξιοποίηση της σιδηροδρομικής περιουσίας

Ο Παναγιώτης Μπαλωμένος, διευθύνων σύμβουλος της ΓΑΙΑΟΣΕ, τόνισε τον καταλυτικό ρόλο της εταιρείας στην ένωση του δημόσιου με τον ιδιωτικό τομέα για την ανάπτυξη της ακίνητης περιουσίας του ΟΣΕ. Για τη Θεσσαλονίκη, η ΓΑΙΑΟΣΕ δίνει προτεραιότητα σε τρία κομβικά έργα:

Εμπορευματικό Κέντρο (Γκόνου): Ο ανταγωνιστικός διάλογος για το μεγάλο αυτό έργο logistic ολοκληρώνεται στο τέλος του μήνα, με τις δεσμευτικές προσφορές να αναμένονται μέχρι το τέλος του έτους.

Επιβατικός Σταθμός Θεσσαλονίκης: Αναγνωρίζοντας τη μη ελκυστική εικόνα του σημερινού σταθμού, η ΓΑΙΑΟΣΕ έχει ήδη εκπονήσει τις απαραίτητες μελέτες και βρίσκεται σε διαβούλευση με την αγορά και την τοπική κοινωνία για την πλήρη αναμόρφωσή του σε έναν σύγχρονο συγκοινωνιακό κόμβο.

Εμπορευματικός Σταθμός: Σε άμεση γειτνίαση με το υπό ανάπτυξη Μουσείο Ολοκαυτώματος, ο σταθμός θα αναβαθμιστεί με νέες συμβάσεις και βιώσιμο σχεδιασμό.

ΕΤΒΑ-ΒΙΠΕ: Εκσυγχρονισμός του Βιομηχανικού Πάρκου

Ο Αθανάσιος Ψαθάς, διευθύνων σύμβουλος της ΕΤΒΑ-ΒΙΠΕ, αναφέρθηκε στη μεγαλύτερη επένδυση που πραγματοποιείται στο επιχειρηματικό πάρκο της Θεσσαλονίκης στη Σίνδο, το οποίο είναι το μεγαλύτερο της χώρας. Τα έργα εκσυγχρονισμού περιλαμβάνουν:

Πλήρη αντικατάσταση του δικτύου ύδρευσης με σύγχρονους σωλήνες και έξυπνα ηλεκτρονικά υδρόμετρα για ακριβή καταγραφή και εντοπισμό διαρροών.

Αναβάθμιση της ασφάλειας με νέα περίφραξη, φυλάκια και μπάρες ελέγχου.

Αποκατάσταση του οδοφωτισμού στο σύνολο του πάρκου, σε ένα δίκτυο που αγγίζει τα 50-60 χιλιόμετρα.

Ασφαλτόστρωση όλων των δρόμων, η οποία θα γίνει στο τελικό στάδιο, μετά την ολοκλήρωση των υπογείων εργασιών.

Μετρό Θεσσαλονίκης: Η επέκταση προς Καλαμαριά σε τελική ευθεία

Ο Γιώργος Τσαπρούνης, εκπροσωπώντας την ΑΚΤΩΡ, έφερε τα πιο πρόσφατα νέα από το μέτωπο του Μετρό, ανακοινώνοντας δύο κρίσιμα ορόσημα για την επέκταση προς την Καλαμαριά:

Την Τρίτη και την Τετάρτη ολοκληρώθηκε με επιτυχία η ρευματοδότηση της νέας γραμμής.

Την Παρασκευή πραγματοποιήθηκε η πρώτη δοκιμαστική διαδρομή συρμού σε όλο το μήκος της επέκτασης, η οποία στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία.

Με τη βασική τεχνική δουλειά να έχει ολοκληρωθεί, ο στόχος για την παράδοση των πέντε νέων σταθμών παραμένει το τέλος του πρώτου τριμήνου του 2026.

Συνολικά, η συζήτηση ανέδειξε μια πόλη σε κίνηση, όπου η συνέργεια δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, με την καθοριστική συμβολή των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF), υλοποιεί έργα που για δεκαετίες παρέμεναν στα χαρτιά, θέτοντας τις βάσεις για μια νέα εποχή ανάπτυξης.