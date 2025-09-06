Με εντολή της αστυνομίας, κατόπιν εκδηλωθείσης απειλής, διακόπτεται μέχρι τη διερεύνησή της, η λειτουργία των σταθμών «Βούλγαρη» και «Νέα Ελβετία» και η κυκλοφορία μεταξύ τους, προκειμένου να ολοκληρωθεί η σχετική διερεύνηση.
Δυτική Ελλάδα: 229 τροχαία με 22 νεκρούς και 290 τραυματίες το α’ εξάμηνο του 2025
Λιγότεροι νεκροί, αλλά μεγαλύτερος αριθμός τραυματιών και τροχαίων ατυχημάτων και δυστυχημάτων, καταγράφηκαν το πρώτο εξάμηνο του 2025 στο οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, συγκριτικά με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2024.
ΔΕΘ 2025: «Αστακός» η Θεσσαλονίκη – Ενισχυμένα μέτρα με «Αίαντα», drones και κάμερες
Μέτρα τάξης και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται από αήμερα σε ισχύ ενόψει των εγκαινίων της 89ης ΔΕΘ, εν μέσω των προγραμματισμένων κινητοποιήσεων συνδικάτων, εργατικών σωματείων, φορέων, συλλογικοτήτων και απλών πολιτών.
Φωτιά σε διαμέρισμα στην Αγία Παρασκευή
Φωτιά ξέσπασε σε διαμέρισμα 2ου ορόφου πολυκατοικίας επί της οδού Δερβενακίων στην Αγία Παρασκευή. Επιχειρούν 4 οχήματα με 12 Πυροσβέστες. Στο σημείο έσπευσε προληπτικά και ασθενοφόρο. Mέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν πληροφορίες για εγκλωβισμένους ή τραυματίες.
ΑΑΔΕ: Ρολόι πολυτελείας «έκαψε» γνωστό τράπερ – Φοροδιαφυγή άνω των 500.000 ευρώ
Η αγορά ενός ρολογιού ύψους 116.000 ευρώ ήταν εκείνη που «έκαψε» γνωστό τράπερ. Συγκεκριμένα, ο ειδικός αλγόριθμος της ΑΑΔΕ «έπιασε» τον γνωστό τράπερ μετά την αγορά του πανάκριβου ρολογιού, αποκαλύπτοντας μία υπόθεση μεγάλης φοροδιαφυγής. Ύστερα από έλεγχο διαπιστώθηκε ότι ο καλλιτέχνης είχε ιδρύσει αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, στην οποία η δισκογραφική του μεταβίβαζε όλα τα […]
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 6 Σεπτεμβρίου
Σήμερα, Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο η εκκλησία τιμά τη μνήμη του Οσιμάρτυρος Βίβου και του Αγίου Ευδοξίου. Γιορτάζουν τα ονόματα: Βίβος, Βιβή Ευδόξιος, Ευδόξης, Δόξης Ο Άγιος Βίβος Ο Άγιος Βίβος ήταν μοναχός και διάκονος. Συνελήφθη στον επί Δεκίου διωγμό από τον ηγεμόνα Ουαλεριανό, στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Και αφού υπέστη σκληρά […]