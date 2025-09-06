Ελλάδα

Η αγορά ενός ρολογιού ύψους 116.000 ευρώ ήταν εκείνη που «έκαψε» γνωστό τράπερ. Συγκεκριμένα, ο ειδικός αλγόριθμος της ΑΑΔΕ «έπιασε» τον γνωστό τράπερ μετά την αγορά του πανάκριβου ρολογιού, αποκαλύπτοντας μία υπόθεση μεγάλης φοροδιαφυγής. Ύστερα από έλεγχο διαπιστώθηκε ότι ο καλλιτέχνης είχε ιδρύσει αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, στην οποία η δισκογραφική του μεταβίβαζε όλα τα […]