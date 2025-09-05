Η Ουάσινγκτον προβλέπει να βάλει τέλος στη στρατιωτική βοήθεια που παρέχει από παλιά στις ευρωπαϊκές χώρες οι οποίες βρίσκονται γεωγραφικά κοντά στη Ρωσία, την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ πιέζει την ήπειρο να αναλάβει έναν πιο σημαντικό ρόλο στην άμυνά της, ανέφερε χθες, Πέμπτη, ο Τύπος.

Αμερικανοί αξιωματούχοι ενημέρωσαν την περασμένη εβδομάδα ευρωπαίους διπλωμάτες για την απόφαση να μπει τέλος στη χρηματοδότηση από τις Ηνωμένες Πολιτείες προγραμμάτων εκπαίδευσης και εξοπλισμού των ενόπλων δυνάμεων χωρών της ανατολικής Ευρώπης, ανέφεραν οι Financial Times.

Σύμφωνα με την Washington Post, η βοήθεια αυτή ανέρχεται σε εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια.

Ένας αξιωματούχος, που εργάζεται για το Λευκό Οίκο, δεν επιβεβαίωσε τις λεπτομέρειες αυτής της απόφασης.

Ωστόσο δήλωσε πως το μέτρο αποφασίσθηκε «σε συντονισμό με τις ευρωπαϊκές χώρες» και σύμφωνα με ένα διάταγμα που υπογράφηκε τον Ιανουάριο από τον Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με την επαναξιολόγηση της αμερικανικής βοήθειας προς το εξωτερικό.

Από τον Ιανουάριο, ο αμερικανός πρόεδρος έχει προσεγγίσει τον ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν, ασκώντας πίεση για να επιτύχει να διακοπούν οι μάχες στην Ουκρανία, χωρίς εντούτοις να σημειώσει συγκεκριμένες προόδους.

Στις αρχές Ιουλίου, η κυβέρνησή του ανακοίνωσε απροσδόκητα ότι έπαψε να παρέχει ορισμένα όπλα στο Κίεβο, επισήμως εξαιτίας των ανησυχιών για τη μείωση των αποθεμάτων των αμερικανικών πυρομαχικών.

Τέσσερις μήνες νωρίτερα είχε ήδη διατάξει μια «παύση» στη στρατιωτική βοήθεια των Ηνωμένων Πολιτειών προς την Ουκρανία, που βρίσκεται σε πόλεμο με τη Ρωσία.