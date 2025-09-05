Νέες αποκαλύψεις για την υπόθεση του τροχαίου με την 45χρονη οδηγό της Porsche στη Θεσσαλονίκη έρχονται στη δημοσιότητα.

Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος αναφέρθηκε στην ώρα προσέλευσης της 45χρονης γυναίκας στα επείγοντα περιστατικά του νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ.

Ειδικότερα, όπως τόνισε μιλώντας στο MEGA, η 45χρονη έφτασε στο νοσοκομείο στις 06:05 τα ξημερώματα και εξετάστηκε στο χειρουργικό ιατρείο, κατά τη διάρκεια της εφημερίας.

Εκεί της έγιναν αιματολογικές εξετάσεις, και της ζητήθηκε να κάνει απεικονιστικές αλλά εκείνη αρνήθηκε.

Μάλιστα, όπως σημείωσε ο κ. Γιαννάκος, στη συνέχεια υπέγραψε και αποχώρησε από το νοσοκομείο, χωρίς οι γιατροί να της χορηγήσουν καμία φαρμακευτική αγωγή.

Κενό μιας ώρας

Όπως λοιπόν φαίνεται από τα όσα είπε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, η 45χρονη οδηγός της Porsche βρισκόταν «εξαφανισμένη» για περισσότερο από μία ώρα.

Τα στοιχεία της Τροχαίας αναφέρουν ότι το τροχαίο στη Θέρμη συνέβη στις 04:40 τα ξημερώματα, ενώ εκείνη έφτασε στο νοσοκομείο μετά τις 06:00.

Ωστόσο, η 45χρονη είχε υποστηρίξει ότι έφυγε από το σημείο του ατυχήματος μαζί με φίλους της προκειμένου να φτάσει άμεσα στο νοσοκομείο για να λάβει τις πρώτες βοήθειες.

Ελεύθερη υπό όρους

Υπενθυμίζεται ότι η 45χρονη αφέθηκε ελεύθερη υπό όρους μετά την απολογία της στον αρμόδιο ανακριτή.

Συγκεκριμένα, της επιβλήθηκαν οι όροι της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής που διαμένει το πρώτο πενθήμερο κάθε μήνα, της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, της στέρησης ικανότητας οδήγησης αλλά και την καταβολή εγγύησης 50.000 ευρώ.