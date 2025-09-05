Ο πατέρας της 34χρονης που γέννησε και πέθανε μπροστά στα παιδιά της, στο σπίτι που έμενε στα Πατήσια, μίλησε στο MEGA και την εκπομπή Live News.

Μέσα στον πόνο του, προσπαθεί να εξηγήσει τα αίτια της συμφοράς. Πώς και γιατί η κόρη του έφυγε από τη ζωή, μαζί με το βρέφος που μόλις είχε φέρει στον κόσμο.

Είναι πεπεισμένος πως αν η κόρη του πήγαινε σε γυναικολόγο, ο ίδιος σήμερα δεν θα θρηνούσε. Όπως λέει, παρά τις προσπάθειες που έκανε για να την μεταπείσει, η 34χρονη δεν άλλαζε σκεπτικό.

«Δεν ήθελε να πάει. Τόσα χρόνια δεν μπόρεσα να καταλάβω γιατί τους φοβόταν».

Τα όσα συνέβαιναν το τελευταίο διάστημα ζούσε και η σύντροφος του πατέρα της 34χρονης. Και εκείνη πιστεύει πως αν η άτυχη γυναίκα βρισκόταν υπό συστηματική ιατρική παρακολούθηση, θα είχε καταφέρει να γεννήσει ομαλά και το τρίτο παιδί της.

«Αρνιόταν να πάει στον γιατρό όσο και να φωνάζαμε εμείς».

Όλα έγιναν πριν από δύο 24ωρα. Ο σύζυγος της 34χρονης έφυγε για τη δουλειά του και εκείνη έμεινε μόνη στο σπίτι με τα δύο παιδιά της. Κανείς δεν περίμενε ότι θα ξεκινούσε η διαδικασία του τοκετού.

«Είμαι πληγωμένος έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα».

Ο πατέρας της 34χρονης δεν καταλογίζει την παραμικρή ευθύνη στον γαμπρό του. Όπως λέει, ήταν διαρκώς δίπλα στην κόρη του, εργαζόταν και προσπαθούσε να τη βοηθήσει.

«Βοηθούσα και βοηθάω ακόμα. Τι άλλο θα μπορούσα να κάνω, Τους συμβούλευα συνέχεια».

Η αδικοχαμένη γυναίκα προσπάθησε να κόψει μόνη τον ομφάλιο λώρο και πέθανε, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, από ακατάσχετη αιμορραγία.

O πατέρας της φέρνει στο μυαλό του τα όσα συνέβησαν στις δύο πρώτες εγκυμοσύνες της 34χρονης. Και τότε, όπως λέει, η κόρη δεν πήγαινε σε γυναικολόγο. Είχε σταθεί όμως τυχερή.

Η 34χρονη έκανε κανονικά τα εμβόλια στα παιδιά της, ηλικίας 2 και 5 ετών, αλλά η ίδια απέφευγε τους γιατρούς. Ελάχιστοι ξέρουν τι της προκάλεσε αυτή τη φοβία, που της στοίχισε τη ζωή της.

«Και εμβόλια κάναμε και από όλα».

Δύο 24ωρα μετά την τραγωδία, στενοί συγγενείς, φίλοι και γείτονες της οικογένειας προσπαθούν να συνειδητοποιήσουν τα όσα έγιναν.

«Τώρα τι να πω; Να χάσω το κορίτσι μου έτσι χωρίς να υπάρχει λόγος. Ήταν πολύ γερό».

Τραγική φιγούρα σε αυτό το ανείπωτο δράμα και ο σύζυγος της 34χρονης που παραμένει συντετριμμένος. Καλείται τώρα να παραμείνει δυνατός δίπλα στα δύο παιδιά του, που τον χρειάζονται για να μεγαλώσουν. Το ρεπορτάζ του MEGA για την τραγωδία στα Πατήσια: