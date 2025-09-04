Σοκ προκαλούν οι λεπτομέρειες της τραγωδίας με την 34χρονη που εντοπίστηκε νεκρή το απόγευμα της Τετάρτης (3/9) στο διαμέρισμά της στα Πατήσια, αφού λίγο νωρίτερα γέννησε πρόωρα.

Τη γυναίκα εντόπισε ο σύζυγός της ο οποίος άνοιξε την πόρτα του διαμερίσματος και βρήκε την ίδια και το νεογέννητο χωρίς τις αισθήσεις τους και δίπλα ακριβώς τα άλλα δύο ανήλικα παιδιά του ζευγαριού ηλικίας 5 και 3 ετών, μπροστά στα οποία εκτυλίχθηκαν οι τραγικές στιγμές.

Ο σύζυγος επέστρεψε από τη δουλειά του νωρίτερα καθώς ανησύχησε, επειδή η 34χρονη είχε για ώρες το κινητό της κλειστό και δεν είχε δώσει σημεία ζωής. Μάλιστα όπως δήλωσε στην ΕΡΤ, μόλις μπήκε στο διαμέρισμα, αντίκρισε πεσμένη στο έδαφος του σαλονιού τη γυναίκα με το νεογέννητο στην αγκαλιά της. Προσπάθησε να την επαναφέρει με τη βοήθεια μίας γειτόνισσας κάνοντας ΚΑΡΠΑ, χωρίς όμως να τα καταφέρουν.

Συγκεκριμένα, ο άντρας ανέφερε: «Δεν ήμουν στο σπίτι. Γύρισα από τη δουλειά άρον άρον γιατί προσπαθούσα να επικοινωνήσω με τη σύζυγό μου, όμως το κινητό της ήταν απενεργοποιημένο όταν ήρθαν. Όταν επέστρεψα στο σπίτι, τα παιδιά ήρθαν κοντά μου και τότε είδα τη γυναίκα μου χωρίς αισθήσεις στο πάτωμα του σαλονιού μας, έχοντας το νεογέννητο και μάλιστα στην αγκαλιά της. Ο ομφάλιος λώρος ήταν πάνω στο σώμα της. Δεν υπήρχε ψαλίδι, δεν είδα κάτι τέτοιο. Με τη βοήθεια μιας γειτόνισσας προσπάθησα να επαναφέρω τη σύζυγό μου κάνοντας ΚΑΡΠΑ, αλλά ήταν ήδη αργά».

Αξίζει να σημειωθεί ότι η τραγική σκηνή εκτυλίχθηκε μπροστά στα δύο ανήλικα παιδιά της οικογένειας. Μάλιστα, το 5χρονο παιδί φέρεται να έχει συνομιλήσει με τους αστυνομικούς και να τους περιέγραψε τι ακριβώς συνέβη. Φέρεται να τους είπε ότι η μητέρα του γέννησε κανονικά το παιδί, αλλά είχε πολύ έντονη αιμορραγία και πήγαν μαζί στο μπάνιο, έπλυναν μαζί το μωρό και στη συνέχεια έπεσε αναίσθητη στο έδαφος.

Η 34χρονη φοβόταν τους γιατρούς

Σύμφωνα με όσα δήλωσαν άτομα από το συγγενικό περιβάλλον της γυναίκας, η 34χρονη είχε μία φοβία για τους γιατρούς και γι’ αυτό δεν την παρακολουθούσε γυναικολόγος.

Τα δύο παιδιά τα είχε γεννήσει στο Νοσοκομείο Αλεξάνδρα. Σύμφωνα με άτομα από το συγγενικό της περιβάλλον, η φοβία της είχε να κάνει με την ιατρική παρακολούθηση σε όλο το διάστημα της κύησης και επέλεγε μόλις ερχόταν η ώρα του τοκετού, να μεταβαίνει στο νοσοκομείο για να γεννήσει. Ωστόσο, αυτή τη φορά, γέννησε πρόωρα με αποτέλεσμα να σημειωθεί το τραγικό συμβάν.

Τα πρώτα ευρήματα από την ιατροδικαστική εξέταση δείχνουν ότι η 34χρονη έχασε τη ζωή της πιθανότατα από μητρορραγία, δηλαδή ακατάσχετη αιμορραγία που οδήγησε στον ακαριαίο θάνατο της.