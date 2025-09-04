Συγκλονίζει η μαρτυρία του συζύγου της 35χρονης γυναίκας που άφησε την τελευταία της πνοή μέσα στο διαμέρισμα της οικογένειας στα Πατήσια, λίγο μετά τη γέννηση του τρίτου παιδιού τους, το οποίο επίσης δεν κατάφερε να επιβιώσει. Ο άνδρας, εμφανώς συντετριμμένος, περιγράφει τις τραγικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν όταν επέστρεψε στο σπίτι.

«Όταν μπήκα μέσα, είδα τη γυναίκα μου ξάπλα, σε κώμα», δήλωσε στην κάμερα του ΣΚΑΪ. Όπως ανέφερε, αν και η σύζυγός του είχε κινητό τηλέφωνο, δεν επικοινώνησε μαζί του, πιθανόν επειδή είχε τελειώσει η μπαταρία. «Εμένα προσωπικά δεν με πήρε τηλέφωνο», είπε, διευκρινίζοντας ότι δεν γνωρίζει αν πρόλαβε να επικοινωνήσει με τον πατέρα της.

Ο σύζυγος διαψεύδει τις φήμες που κυκλοφόρησαν και κάνουν λόγο για προηγούμενους τοκετούς της γυναίκας στο σπίτι. Όπως ανέφερε, τα δύο πρώτα παιδιά γεννήθηκαν στο νοσοκομείο «Αλεξάνδρα», παρουσία τόσο της μητέρας του όσο και του πεθερού του. «Κανένα παιδί δεν γεννήθηκε στο σπίτι», ξεκαθάρισε, εκφράζοντας την οργή του για τη διασπορά ανακριβειών: «Τα λένε αυτά κι εγώ πονάω. Κοιτάω να οργανώσω την κηδεία της γυναίκας μου, να σταθώ ξανά στα πόδια μου και να κοιτάξω το μέλλον.»

Το ζευγάρι ήταν μαζί από το 2016 και παντρεύτηκε το 2020. Όπως αναφέρει ο ίδιος, εργαζόταν και η σύζυγός του μέχρι τη γέννηση του πρώτου παιδιού. «Της είπα: “Κάθισε σπίτι, δεν υπάρχει θέμα, μπορώ να τα καταφέρω”», τόνισε. Σήμερα, ο ίδιος εργάζεται σε εταιρεία κοινοχρήστων, ενώ κοντά στο ζευγάρι διέμεναν τόσο ο πατέρας της γυναίκας όσο και η μητέρα του, που όπως λέει, θα τον στηρίξουν και στη συνέχεια.

«Θα το παλέψω μόνος μου», είπε με αποφασιστικότητα, έχοντας πλέον να σηκώσει μόνος του το βάρος της ανατροφής των δύο παιδιών τους και της απώλειας της συντρόφου του.