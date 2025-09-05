Στην Ξάνθη συνελήφθη βραδινές ώρες της 3ης Σεπτεμβρίου 2025 ένας ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για εμπορία ανθρώπων, βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από πληροφορίες που περιήλθαν στις ελληνικές Αρχές από τις σουηδικές Αρχές, μέσω του Τμήματος Interpol της Διεύθυνσης Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας, σχετικά με αρπαγή γυναίκας.

Κατά την προανάκριση, η γυναίκα κατέθεσε ότι έφτασε στην Ελλάδα στις 19 Ιουλίου 2025, οπότε και ο κατηγορούμενος την οδήγησε στην κατοικία του στην Ξάνθη, όπου την κρατούσε χωρίς τη θέλησή της, υπό κακές συνθήκες υγιεινής και καθαριότητας.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το απόγευμα της 3ης Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε έρευνα στην οικία του κατηγορουμένου στην Ξάνθη, παρουσία δικαστικού λειτουργού. Εκεί εντοπίστηκε γυναίκα, υπήκοος Σουηδίας, την οποία ο συλληφθείς φέρεται να κρατούσε παράνομα, εμποδίζοντάς την να αποχωρήσει ή να επικοινωνήσει με συγγενικά της πρόσωπα. Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, της ασκούσε σωματική βία και της αποσπούσε χρηματικά ποσά.

Κατά τη διάρκεια της σύλληψης, ο κατηγορούμενος προέβαλε αντίσταση και χτύπησε αστυνομικό. Σε έρευνα που ακολούθησε στο σπίτι του, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν μία συσκευασία κοκαΐνης βάρους 1,1 γραμμαρίων και μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας.

Η παθούσα μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης για παροχή πρώτων βοηθειών και παραγγέλθηκε η διενέργεια ιατροδικαστικής εξέτασης.

O συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ξάνθης. Την προανάκριση διενήργησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ξάνθης.