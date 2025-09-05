Η ιστορική πίστα της Μόντσα δεσπόζει μέσα σε ένα μητροπολιτικό πάρκο με αιωνόβια δέντρα, λίγο έξω από το Μιλάνο. Το πρώτο Grand Prix έγινε το 1921, ενώ φέτος φιλοξενεί τον 95ο αγώνα της ιστορίας του. Ο Έντσο Φεράρι ζητούσε μετ’ επιτάσεως από τους μηχανικούς του να έχουν πάντα κάτι παραπάνω στα μονοθέσια της ομάδας, ειδικά για τη Μόντσα. Αυτό το πνεύμα χάρισε μέχρι σήμερα 20 νίκες στη Ferrari, η οποία είναι η πολυνίκης ομάδα στην πίστα. Ακολουθούν η McLaren με 11 νίκες, η Mercedes με 9 νίκες και η Alfa Romeo με 8 νίκες. Αυτό το ίδιο πνεύμα ώθησε τον Γκέρχαρντ Μπέργκερ να σπάσει το σερί των McLaren το 1988 και να κερδίσει για λογαριασμό της Ferrari, λίγες μόλις μέρες μετά τον θάνατο του Έντσο. Από τότε, η Ferrari έχει κερδίσει μόνο 10 φορές, με τους Σουμάχερ (5), Μπαρικέλο (2), Λεκλέρκ (2) και Αλόνσο.

Η Μόντσα δεν είναι απλώς μία ιστορική πίστα, είναι μία πρόκληση μηχανολογικής ακρίβειας και ταχύτητας. Έχει μήκος 5.793 μέτρα, 11 στροφές και τρεις μεγάλες ευθείες. Η υψηλότερη μέση ωριαία ταχύτητα σε γύρο κατατακτήριων, με 264,362 km/h, καταγράφηκε επίσης στη Μόντσα από τον Λιούις Χάμιλτον με Mercedes το 2020. Εξού και ο τίτλος «Ναός της Ταχύτητας». Το οδόστρωμα της πίστας ανακατασκευάστηκε πλήρως το 2024, ενώ φέτος έγιναν και βελτιώσεις στους χώρους για το κοινό.

Ένας πολυαναμενόμενος αγώνας της Formula 1, με κρίσιμες μάχες και πιθανές ανατροπές στη βαθμολογία οδηγών και κατασκευαστών, έρχεται στη θρυλική Μόντσα της Ιταλίας. Το 16ο Grand Prix του φετινού Παγκόσμιου Πρωταθλήματος θα γίνει την Κυριακή, 7 Σεπτεμβρίου.