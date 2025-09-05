Πληθαίνουν τα σύννεφα πάνω από την οικονομία της Κίνας, την ώρα που μεγαλώνουν οι προκλήσεις από τον εμπορικό πόλεμο που έχουν ξεκινήσει από τις αρχές του έτους οι ΗΠΑ.

Με βάση τα τελευταία στοιχεία του Ιουλίου, η βιομηχανική παραγωγή, οι λιανικές πωλήσεις και οι επενδύσεις δέχτηκαν πλήγμα και κινήθηκαν σε επίπεδα χαμηλότερα από τις προσδοκίες των αγορών. Παράλληλα η απασχόληση δέχτηκε πιέσεις, με πολλούς νέους να αναζητούν εργασία μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους.

Η χαμηλότερη από το αναμενόμενο παραγωγή των εργοστασίων αποτέλεσε ιδιαίτερη έκπληξη, αφού νωρίτερα το Πεκίνο είχε εκφράσει την εκτίμηση ότι οι εξαγωγές εξακολουθούσαν να αυξάνονται έντονα, με ελάχιστη επίδραση μέχρι στιγμής από τους δασμούς του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Η κυβέρνηση της δεύτερης ισχυρότερης οικονομίας στον κόσμο απέδωσε την επιβράδυνση εν μέρει στον εμπορικό πόλεμο με τις ΗΠΑ, αλλά υπάρχουν δύο βασικοί ακόμη λόγοι που ο «κινεζικός δράκος» αντιμετωπίζει σήμερα προκλήσεις στην παραγωγή.

Πρώτον, η οικονομία της Κίνας εξακολουθεί να υφίσταται τις επιπτώσεις από μεγάλο πλήγμα που καταγράφεται στις τιμές των ακινήτων εδώ και τουλάχιστον τέσσερα χρόνια. Δεύτερον, η κυβέρνηση της Κίνας έχει λάβει ειδικά μέτρα για να μπει φρένο στην παραγωγή των εργοστασίων, ώστε να αντιμετωπιστούν φαινόμενα υπερπαραγωγής σε μια χρονική περίοδο που πολλές χώρες έχουν αρχίσει να επιβάλλουν δασμούς στις τεράστιες και συνεχώς αυξανόμενες εξαγωγές της Κίνας.

Τα στοιχεία που παρουσίασαν οι Τάιμς της Νέας Υόρκης είναι αποκαλυπτικά. Πολλές κινεζικές εταιρείες έχουν προβεί σε σημαντικές μειώσεις τιμών καθώς προσπαθούν να διοχετεύσουν στην αγορά πλεονάζοντα αποθέματα. Η κινεζική κυβέρνηση αντέδρασε σε τέτοιες κινήσεις αρχίζοντας να αποθαρρύνει περαιτέρω επενδύσεις σε βιομηχανικούς κλάδους όπου πολλά εργοστάσια λειτουργούν με το μισό ή λιγότερο της παραγωγικής τους ικανότητας, όπως αυτά που κατασκευάζουν αυτοκίνητα ή ηλιακούς συλλέκτες, δείχνουν τα ίδια στοιχεία.

Η βιομηχανική παραγωγή, η οποία έχει στηρίξει την οικονομία σε σημαντικό βαθμό τα τελευταία χρόνια, εξακολουθούσε να αυξάνεται κατά 5,7% τον Ιούλιο σε σχέση με τον ίδιο μήνα πέρυσι. Αλλά αυτός ήταν ασθενέστερος ρυθμός ανάπτυξης από ό,τι τον Ιούνιο, όταν η βιομηχανική παραγωγή είχε αυξηθεί κατά 6,8% σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα.

Συνολικά οι επενδύσεις σε εργοστάσια, κτίρια γραφείων και άλλα πάγια περιουσιακά στοιχεία επιβραδύνθηκαν περαιτέρω τον Ιούλιο και αυξήθηκαν ελάχιστα τους πρώτους επτά μήνες του έτους σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2024, σύμφωνα με τα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Κίνας.

Οι εξαγωγές της Κίνας αντέχουν προς το παρόν αφού αυξήθηκαν κατά 7,2% τον Ιούλιο σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα. Οι εξαγωγές της Κίνας προς τη Νοτιοανατολική Ασία και την Αφρική, δύο ηπείρους που κάνουν πολλές επανεξαγωγές στις Ηνωμένες Πολιτείες, ήταν ιδιαίτερα ισχυρές καθώς θεωρείται ότι πολλές επιχειρήσεις θέλησαν να στοκάρουν εμπορεύματα λόγω των επερχόμενων δασμών. Οι εξαγωγές απευθείας προς τις Ηνωμένες Πολιτείες μειώθηκαν λόγω της αβεβαιότητας.

Η πρόκληση των ακινήτων

Η κατάρρευση της αγοράς κατοικίας στην Κίνα, η οποία έχει εξαλείψει μεγάλο μέρος των αποταμιεύσεων της μεσαίας τάξης, έχει κάνει πολλά νοικοκυριά απρόθυμα να αγοράσουν αυτοκίνητα, να πάνε σε εστιατόρια ή να κάνουν άλλες δαπάνες, σχολίαζε η αμερικανική εφημερίδα. Οι τιμές των διαμερισμάτων είχαν παρουσιάσει σημάδια σταθεροποίησης τον περασμένο χειμώνα και στις αρχές της άνοιξης, μετά από ενδείξεις από την κυβέρνηση ότι μπορεί να λάβει μέτρα για τη σταθεροποίηση του κλάδου. Ωστόσο, οι τιμές έχουν αρχίσει να μειώνονται ξανά τους τελευταίους τέσσερις μήνες, καθώς δεν έχουν ληφθεί συγκεκριμένα μέτρα που θα περίμενε η αγορά.

Οι λιανικές πωλήσεις τον Ιούλιο αυξήθηκαν κατά 3,7% σε σχέση με τον ίδιο μήνα πέρυσι, αλλά η αύξηση αυτή ήταν σημαντικά χαμηλότερη από τις προσδοκίες. Ήταν επίσης χαμηλότερη από ό,τι τον Ιούνιο, όταν οι λιανικές πωλήσεις είχαν αυξηθεί κατά 4,8%.