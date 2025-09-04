Τραγωδία σημειώθηκε στη Νιγηρία, όταν πλεούμενο που μετέφερε περίπου 80 επιβάτες ανετράπη προκαλώντας το θάνατο τουλάχιστον 29 ανθρώπων, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσαν οι τοπικές αρχές την Τετάρτη.

Το ναυάγιο έλαβε χώρα το μεσημέρι της Τρίτης στην πολιτεία του Νίγηρα, στην κεντρική-βόρεια περιοχή της χώρας. Η υπηρεσία διάσωσης αποδίδει το περιστατικό σε υπερφόρτωση του πλεούμενου, το οποίο φέρεται να προσέκρουσε σε «κλαδί δέντρου» ενώ διέσχιζε ποτάμι, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωσή της.

Παρόμοιο απολογισμό επιβεβαίωσε και ο αξιωματούχος του Ερυθρού Σταυρού, Αμπουμπακάρ Ιντρίς, ο οποίος μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο ανέφερε τη σοβαρότητα του δυστυχήματος και τις συνεχιζόμενες προσπάθειες διάσωσης.