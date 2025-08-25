Επιτυχής επιχείρηση διάσωσης 76 απαχθέντων, συμπεριλαμβανομένων γυναικών και παιδιών, πραγματοποίησαν οι αρχές της Νιγηρίας στην πολιτεία Κατσίνα του βορειοδυτικού τμήματος της χώρας, μετά από συντονισμένη παρέμβαση της πολεμικής αεροπορίας. Η επέμβαση αυτή έρχεται ως απάντηση στη συνεχιζόμενη απειλή των ένοπλων συμμοριών που δρουν ανεξέλεγκτα στην περιοχή.

Σύμφωνα με πληροφορίες των νιγηριανών αρχών, η διάσωση πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια αεροπορικής επιχείρησης, στο πλαίσιο της καταδίωξης του «διαβόητου αρχηγού συμμορίας» και των συνεργατών του, οι οποίοι φέρονται να ευθύνονται για την πρόσφατη φονική επίθεση σε τζαμί και γειτονικά χωριά, που στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 50 άτομα.

Η στρατιωτική επέμβαση εκδηλώθηκε στον τομέα Πάουα Χιλ της περιοχής Κανκαρά, το περασμένο Σάββατο, με τον επίτροπο ασφαλείας της πολιτείας Κατσίνα, Νάσιρ Μουάζου, να ανακοινώνει ότι «σώθηκαν 76 θύματα απαγωγής, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά». Στην ίδια ανακοίνωση, επισήμανε με λύπη πως «δυστυχώς, ένα παιδί έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια της επιχείρησης».

Μαζική έξαρση απαγωγών στη βορειοδυτική Νιγηρία

Το φαινόμενο των μαζικών απαγωγών για λύτρα συνεχίζει να ταλανίζει τη βορειοδυτική και κεντρική Νιγηρία, με βαριά οπλισμένες συμμορίες να στοχοποιούν απομονωμένα χωριά. Οι δράστες επιδίδονται σε λεηλασίες και απαγωγές κατοίκων, απαιτώντας υψηλά χρηματικά ποσά για την απελευθέρωσή τους. Το πρόβλημα έχει εξελιχθεί σε διαρκή απειλή για την ασφάλεια της περιοχής, προκαλώντας έντονη ανησυχία στις αρχές και την τοπική κοινωνία.

Ανησυχία για συμμαχίες με τζιχαντιστικές οργανώσεις

Οι ένοπλες ομάδες που ευθύνονται για τις μαζικές απαγωγές χαρακτηρίζονται κυρίως από την απουσία ιδεολογικών κινήτρων, με μοναδικό τους στόχο το χρηματικό κέρδος. Ωστόσο, σύμφωνα με δηλώσεις αξιωματούχων και αναλυτών, το τελευταίο διάστημα παρατηρείται αυξανόμενη ανησυχία για τις άτυπες συνεργασίες που σχηματίζονται ανάμεσα σε αυτές τις συμμορίες και τζιχαντιστικές οργανώσεις, οι οποίες δρουν στην ανατολική Νιγηρία. Η εξέλιξη αυτή εκτιμάται ότι ενδέχεται να επιδεινώσει περαιτέρω την ήδη εύθραυστη ασφάλεια της χώρας.