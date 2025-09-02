Σε μία από τις πιο σοκαριστικές υποθέσεις βίας που έχουν καταγραφεί στη Νιγηρία, μια γυναίκα βρήκε τραγικό θάνατο, καθώς κάηκε ζωντανή από εξαγριωμένο πλήθος, το οποίο την κατηγόρησε για βλασφημία κατά του Προφήτη Μωάμεθ. Το περιστατικό σημειώθηκε το περασμένο Σάββατο στην πολιτεία του Νίγηρα, όπως ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία.

Σύμφωνα με τον επίσημο εκπρόσωπο της αστυνομίας στην περιοχή, Ουασιού Αμπιοντούν, η γυναίκα υπέστη επίθεση από ομαδικό πλήθος στην κοινότητα Κάσουαν Γκάρμπα, στην περιοχή Μαρίγκα, όπου φημολογείτο πως προέβη σε δηλώσεις οι οποίες χαρακτηρίστηκαν ως βλασφημικές για τον ισλαμικό προφήτη. Ο κ. Αμπιοντούν διευκρίνισε ότι το θύμα, γνωστό στην περιοχή ως Αμάγι, καταγόταν από την πολιτεία Κατσίνα και εργαζόταν ως πωλήτρια τροφίμων.

Αυτοδικία και απονομή δικαιοσύνης από το πλήθος

Η τοπική αστυνομία με ανακοίνωσή της καταδίκασε έντονα κάθε μορφή αυτοδικίας, κάνοντας έκκληση στην τοπική κοινωνία να παραμείνει ψύχραιμη ενόσω βρίσκονται σε εξέλιξη οι έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, «η αστυνομία καταδικάζει κάθε ενέργεια αυτοδικίας και καλεί τον πληθυσμό να παραμείνει ψύχραιμος».

Η κατηγορία της βλασφημίας μπορεί να επιφέρει τη θανατική ποινή υπό το καθεστώς του ισλαμικού δικαίου Σαρία, το οποίο εφαρμόζεται παράλληλα με το κοινό δίκαιο σε 12 πολιτείες της Βόρειας Νιγηρίας με κατά πλειονότητα μουσουλμανικό πληθυσμό. Συχνά, όμως, η εφαρμογή του νόμου παρακάμπτεται, καθώς εξαγριωμένοι όχλοι αναλαμβάνουν να επιβάλουν τιμωρία με βίαιο και παράνομο τρόπο, χωρίς προηγούμενη νομική διαδικασία.

Επανειλημμένα αιματηρά περιστατικά λόγω θρησκευτικών εντάσεων

Οι θρησκευτικές εντάσεις στη Νιγηρία παραμένουν οξυμένες, λόγω της ατμόσφαιρας αμοιβαίας δυσπιστίας και καχυποψίας που επικρατεί ανάμεσα σε μουσουλμάνους και χριστιανούς, με τους περίπου 220 εκατομμύρια κατοίκους της χώρας να μοιράζονται σχεδόν ισομερώς μεταξύ των δύο θρησκειών. Σε πολλές περιπτώσεις το τελευταίο διάστημα, τόσο μουσουλμάνοι όσο και χριστιανοί έχουν εξελιχθεί σε θύματα ομαδικής βίας, συχνά για φερόμενη βλασφημία.

Ενδεικτικά, τον Ιούνιο του 2023, ο Οσμάν Μπούντα, κρεοπώλης από το βόρειο Σόκοτο, έχασε τη ζωή του ύστερα από λιθοβολισμό με αφορμή αντίστοιχες κατηγορίες, ενώ έναν χρόνο νωρίτερα είχε σημειωθεί η δολοφονία της Ντέμπορα Σάμιουελ, φοιτήτριας και μέλους της χριστιανικής κοινότητας, με ίδιο αιτιολογικό.

Βαρύτατες ποινές μέσω των δικαστηρίων της Σαρία

Την τελευταία πενταετία, βάσει αποφάσεων των δικαστηρίων της σαρία στη βόρεια Νιγηρία –και συγκεκριμένα στην Κάνο, τη μεγαλύτερη πόλη της περιοχής–, δύο μουσουλμάνοι θρησκευτικοί ηγέτες αλλά και ένας μουσουλμάνος τραγουδιστής γκόσπελ έχουν καταδικαστεί σε θάνατο για βλασφημία. Αξίζει, πάντως, να σημειωθεί ότι οι ποινές αυτές δεν έχουν ακόμα εκτελεστεί, καθώς οι καταδικασθέντες έχουν ασκήσει εφέσεις.