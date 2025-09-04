Τρεις ανεκτίμητοι αρχαιολογικοί θησαυροί, δύο πιάτα και ένα βάζο κινέζικης προέλευσης, εκλάπησαν τα ξημερώματα της Πέμπτης από το Εθνικό Μουσείο Adrien Dubouché στη Λιμόζ της Γαλλίας, με την αξία τους να ξεπερνά τα 9,5 εκατομμύρια ευρώ.

Οι δράστες διέρρηξαν το μουσείο λίγο μετά τις 03:15, αφαιρώντας τα πολύτιμα αντικείμενα από την συλλογή. Παρά την άμεση ειδοποίηση της αστυνομίας, οι κακοποιοί είχαν ήδη διαφύγει όταν έφτασαν οι Αρχές, με την εισαγγελία της Λιμόζ να ξεκινά αμέσως έρευνα για το περιστατικό.

Η υπουργός Πολιτισμού Ρασίντα Ντάτι, διαβεβαίωσε ότι οι αρχές καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για τον εντοπισμό των κλεμμένων έργων, ενώ ο δήμαρχος της Λιμόζ, Έμιλ Ρότζερ Λομπαρτί, χαρακτήρισε τη διάρρηξη ως επίθεση κατά της πόλης και της πολιτιστικής της κληρονομιάς.

Vol au musée de Limoges: Hervé Lemoine, Président du mobilier national du musée, témoigne pic.twitter.com/74GDJIJytg — BFMTV (@BFMTV) September 4, 2025

Τα δύο πιάτα, κατασκευασμένα από την περίφημη πορσελάνη της πόλης Τζινγκντεζέν, χρονολογούνται από τον 14ο και 15ο αιώνα και φέρουν χαρακτηριστικά μπλε και λευκά σχέδια. Το βάζο που εκλάπη χρονολογείται από τον 18ο αιώνα και αποτελεί επίσης σημαντικό κομμάτι της συλλογής του μουσείου, το οποίο φημίζεται για την ιστορία του στην κεραμική τέχνη.

Τέλος η UNESCO αναγνωρίζει το Τζινγκντεζέν ως έναν από τους αρχαιότερους και πιο σημαντικούς παραγωγούς πορσελάνης παγκοσμίως, με ιστορία πάνω από 1.700 χρόνια. Η κλοπή αυτή αποτελεί σοβαρό πλήγμα για την παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά.

Πηγή φωτογραφιών:BFMTV