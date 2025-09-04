Μέχρι τον Λευκό Οίκο ισχυρίζεται πως έφτασε ο Πάνος Καμμένος για να μεταφέρει το αίτημα ενός εκ των αρχηγών της Κρητικής μαφίας για την προώθηση του εκλεκτού τους για το αξίωμα του Μητροπολίτη Κυδωνίας και Αποκορώνου σύμφωνα με νέα στοιχεία του mega.

Αυτό ακριβώς υποστηρίζει ο ίδιος ο πρώην υπουργός Άμυνας και πρόεδρος πολιτικού κόμματος, σε νέο ηχητικό ντοκουμέντο από συνομιλία του με το πρωτοπαλίκαρο της εγκληματικής οργάνωσης, η οποία εντάσσεται στη δικογραφία.

Το Νέο ηχητικό ντοκουμέντο του Πάνου Καμμένου, αποκάλυψη του mega

Κατηγορούμενος: Ωραία, εντάξει προεδράρα μου. Εντάξει αγάπη μου. Εμείς στους Αμερικάνους το δώσαμε πάνω αυτό;

Πάνος Καμμένος: Όταν μου το είπες αμέσως.

Κατηγορούμενος: Τέλος. Τότε είμαστε ΟΚ.

Πάνος Καμμένος: Το θέμα είναι ότι εκεί πέρα υπάρχουν διαφορετικές διευθύνσεις. Εγώ το έδωσα στο επιτελείο του Τραμπ.

Κατηγορούμενος: Ε, τέλος, άμα του έδωσες εκεί είμαστε κομπλέ.

Πάνος Καμμένος: Ναι. Το θέμα είναι ότι πρέπει να πάει στη στρατιωτική διοίκηση και ο διοικητής αν δεν είναι Δημοκρατικός.

Κατηγορούμενος: Ωραία.

Πάνος Καμμένος: Δηλαδή της Σούδας.

Κατηγορούμενος: Ωραία, ωραία.

Πάνος Καμμένος: Γιατί είναι και μ… αυτοί. Αυτοί είναι οι Δημοκρατικοί κάνουν…

Κατηγορούμενος: Ωραία πρόεδρε μου, άκουσε. Την άλλη βδομάδα όπως είπαμε, με το καλό να γυρίσεις θα τα κάνουμε όπως τα είπες. Τώρα πάω να τον βρω εγώ, να σε πάρουμε τηλέφωνο, να πείτε μια καλησπέρα και να του πεις αυτά.

Κατηγορούμενος: Έλα να σου πω. Άκου τώρα εδώ. Εχθές πάλι για καλή μας τύχη έβγαλε αυτό το μ… ανακοίνωση με την υπουργό γιατί του πάει κόντρα ο Ανδρουλάκης για τον εδώ, για τον δικό μας τον Αρχιμανδρίτη και έβγαλε ανακοίνωση το υπουργείο στην εφημερίδα, θα στο στείλω σε λίγο, στο Viber ή στο Whats App, ποιο βλέπεις;

Πάνος Καμμένος: Και τα δυο.

Κατηγορούμενος: Να πάμε να πάμε να φάμε το ψαράκι μας να τον γνωρίσεις. Ο άνθρωπος είναι δικός μας.

Πάνος Καμμένος: Θα τα κανονίσω εγώ. Μη σε νοιάζει τίποτα. Απλώς πες μου εσύ πότε θα ‘ρθείτε να στείλω εγώ να σε πάρω από το αεροδρόμιο.

Κατηγορούμενος: Τσι κουρτίνες δεν τα θυμάσαι; Τσι κουρτίνες, που σε πήρα και σου λέω στο ξενοδοχείο μην κάνεις τίποτα. Χα χα χα

Πάνος Kαμμένος: Είχε βάλει ο π… και στις κουρτίνες, είχε βάλει και στα λαμπατέρ και στις μπρίζες.

Νωρίτερα ο αστυνομικός συντάκτης, Βασίλης Λαμπρόπουλος, προχώρησε σε αποκαλύψεις για τη σχέση του Πάνου Καμμένου με τον αρχιμαφιόζο του κυκλώματος, μία σχέση που όπως όλα δείχνουν, έχει ξεκινήσει από πολύ παλαιότερα.

Όπως είπε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, πριν από 10 χρόνια περίπου, την περίοδο 2015-2016 ένας αξιωματικός που υπηρετούσε σε κρίσιμες υπηρεσίες στην Αθήνα μετατίθεται στα Χανιά και πραγματοποιεί έλεγχο σ΄ ένα μαγαζί με «φρουτάκια», το οποίο ανήκει στον αρχιμαφιόζο του κυκλώματος.

Αφού έχει γίνει ο έλεγχος, ο άνδρας αυτός ενημερώνει τον Πάνο Καμμένο πως ο συγκεκριμένος αξιωματικός έχει τοποθετήσει «κοριούς» στο δωμάτιο του ξενοδοχείου όπου αναμενόταν να μείνει ώστε να τον παρακολουθήσει.