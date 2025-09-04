Η πρεμιέρα της ταινίας «The Voice of Hind Rajab» στο 82ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, σε σκηνοθεσία της Τυνήσιας δημιουργού Kaouther Ben Hania, αποτέλεσε ένα από τα συγκλονιστικότερα γεγονότα της διοργάνωσης, προκαλώντας έντονη συγκίνηση στο κοινό της Sala Grande.

Η ταινία έχει ήδη χαρακτηριστεί ως μία από τις πιο συζητημένες συμμετοχές του φετινού φεστιβάλ. Όπως επισημαίνει ο Guardian, οι κριτικοί την περιέγραψαν ως «την πιο δυνατή και επίκαιρη συμμετοχή της φετινής διοργάνωσης».

Ένα αληθινό δράμα που συγκλόνισε τη Βενετία

Η δραματική ιστορία που αφηγείται το «The Voice of Hind Rajab» βασίζεται στα πραγματικά γεγονότα που σημάδεψαν τη μικρή Hind Rajab, ένα κορίτσι πέντε ετών που έχασε τη ζωή της στις πρώτες εβδομάδες του πολέμου στη Γάζα. Η προβολή ολοκληρώθηκε με ένα ιστορικό χειροκρότημα διάρκειας 22 λεπτών, με το κοινό να μην σταματά να επιδοκιμάζει ακόμη και μετά την αυλαία, αποδίδοντας φόρο τιμής τόσο στη δημιουργό όσο και στο ίδιο το μήνυμα της ταινίας.

Η ταινία καταγράφει με ωμότητα και αλήθεια την *τελευταία τηλεφωνική κλήση* της μικρής Hind, η οποία, τον Ιανουάριο του 2024, εγκλωβίστηκε στα συντρίμμια αυτοκινήτου στη βόρεια Γάζα, περικυκλωμένη από τις σορούς των συγγενών της. Κρυμμένη κάτω από το κάθισμα, κατάφερε να επικοινωνήσει με την Παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνο (PRCS), όμως τόσο εκείνη όσο και οι διασώστες της έχασαν τη ζωή τους, σύμφωνα με τις καταγγελίες, από τα πυρά ισραηλινών δυνάμεων.

Η σκηνοθέτις, χρησιμοποιώντας αυθεντικά ντοκουμέντα, προσπάθησε – όπως δήλωσε – να αναδείξει κάτι που υπερβαίνει τα λόγια: «Ήταν η φωνή της ίδιας της Γάζας που καλούσε σε βοήθεια – και κανείς δεν μπορούσε να την προσεγγίσει». Μέσα από τα μάτια των διασωστών της Ερυθράς Ημισελήνου, η ταινία μεταφέρει την αγωνιώδη μάχη με το χρόνο για τη σωτηρία ενός παιδιού, σύμβολο ενός ολόκληρου λαού.

Μήνυμα κατά του πολέμου και της βίας κατά των παιδιών

Η ηθοποιός Saja Kilani, εκφράζοντας τη φωνή όλης της παραγωγής, αναφέρθηκε με συγκλονιστικά λόγια: «Ρωτάμε: Δεν είναι αρκετό; Αρκετά με τις μαζικές δολοφονίες, την πείνα, τη καταστροφή, την απάνθρωπη μεταχείριση, τη συνεχιζόμενη κατοχή… Η ιστορία της Χιντ φέρει το βάρος ενός ολόκληρου λαού. Η φωνή της είναι μία από τις 19.000 φωνές παιδιών που έχασαν τη ζωή τους στη Γάζα μόνο τα τελευταία δύο χρόνια». Έκανε, επίσης, ιδιαίτερη αναφορά στο γεγονός ότι αυτή η απώλεια αντιπροσωπεύει χιλιάδες αόρατες ιστορίες και όνειρα που έμειναν ανεκπλήρωτα, τονίζοντας: «Πίσω από κάθε αριθμό κρύβεται μια ιστορία που δεν πρόλαβε ποτέ να ειπωθεί».

Η μητέρα της μικρής Hind, Wissam Hamada, εξέφρασε την ελπίδα πως η ταινία θα αποτελέσει κίνητρο για τον τερματισμό των εχθροπραξιών, υπογραμμίζοντας σε δηλώσεις της στο Γαλλικό Πρακτορείο (AFP): «Όλος ο κόσμος μας άφησε να πεθάνουμε, να πεινάσουμε, να ζούμε με τον φόβο και να εκτοπιστούμε βίαια, χωρίς να κάνει τίποτα», μιλώντας μέσα από την καρδιά της Γάζας.

Διεθνής στήριξη και δυνατές παρουσίες στη Βενετία

Η σημασία του «The Voice of Hind Rajab» ενισχύεται από τη συμμετοχή σημαντικών ονομάτων της διεθνούς κινηματογραφικής σκηνής στην παραγωγή: μεταξύ των εκτελεστικών παραγωγών συγκαταλέγονται ο Brad Pitt, ο Jonathan Glazer, ο Joaquin Phoenix και ο Alfonso Cuarón, σύμφωνα με το Variety.

Ο Joaquin Phoenix και η Rooney Mara, επίσης εκτελεστική παραγωγός, έδωσαν το παρών στη Βενετία, όπου, φανερά συγκινημένοι, αγκάλιασαν τους συντελεστές μετά την προβολή, δηλώνοντας με την παρουσία τους αλληλεγγύη και στήριξη στο έργο και τους δημιουργούς.