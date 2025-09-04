Η συναρπαστική ιστορία της επιστροφής του κλεμμένου μπάσου του Πολ ΜακΚάρτνεϊ έρχεται στο προσκήνιο μέσα από ένα νέο ντοκιμαντέρ, σκηνοθετημένο από τον Άρθουρ Κάρι, γνωστό από τα «Surviving 9/11» και «The Last Survivors». Το 2024, μετά από 51 χρόνια εξαφάνισης, το ιστορικό μπάσο Höfner του διάσημου Beatle βρέθηκε και επέστρεψε στον κάτοχό του, ενώ η απίστευτη αυτή διαδρομή θα αναλυθεί στη μεγάλη οθόνη.

Με τίτλο «The Beatle and the Bass», το ντοκιμαντέρ αποτελεί παραγωγή της βραβευμένης Passion Pictures – της ίδιας ομάδας που απέσπασε φέτος το BAFTA με το «Super/Man: The Christopher Reeve Story» – και θα προβληθεί στο BBC Arts. Σημαντικό ρόλο στην παγκόσμια διανομή αναλαμβάνει η Fremantle, με στόχο η μοναδική αυτή ιστορία να φτάσει σε κοινό διεθνώς.

Μυστήριο και αναζήτηση 51 ετών

Το project παρουσιάστηκε επίσημα με αφορμή την 50η επέτειο της σειράς BBC Arena, πλαισιωμένο και από το «Turner: The Secret Sketchbooks». Κεντρικό θέμα είναι η αστυνομικού τύπου περιπέτεια γύρω από το αυθεντικό μπάσο Höfner του Πολ ΜακΚάρτνεϊ. Από τη μυστηριώδη εξαφάνισή του πριν μισό αιώνα, το χαμένο μουσικό όργανο αποτελούσε άλυτο γρίφο για τους λάτρεις της ροκ.

Ο ίδιος ο ΜακΚάρτνεϊ, που συμμετέχει ενεργά στην ταινία, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Νομίζω πως ό,τι σου κλέβουν το θέλεις πίσω, ειδικά αν έχει συναισθηματική αξία. Απλά εξαφανίστηκε στο σύμπαν και μας άφησε να αναρωτιόμαστε, πού πήγε; Πρέπει να υπάρχει μια απάντηση…»

Συνεντεύξεις και άγνωστες πτυχές της ιστορίας

Το ντοκιμαντέρ φιλοξενεί μαρτυρίες ανθρώπων με ιδιαίτερη σχέση με το μπάσο – τον αδελφό του ΜακΚάρτνεϊ, Μάικ, τον στενό του φίλο και καλλιτέχνη Κλάους Βούρμαν, συνεργάτες όπως ο Έλβις Κοστέλο, αλλά και αφοσιωμένους θαυμαστές. Από το προσκήνιο δεν λείπουν ειδικοί και δημοσιογράφοι του «The Lost Bass Project», οι οποίοι ανέλαβαν το δύσκολο έργο του εντοπισμού, της διάσωσης και της αποκατάστασης του ιστορικού οργάνου.

Το αγαπημένο μπάσο Höfner, που ο ΜακΚάρτνεϊ απέκτησε το 1961 ως νεαρός άγνωστος στο Αμβούργο αντί 30 λιρών, αποτέλεσε «συνοδοιπόρο» του καθ’ όλη την εκρηκτική άνοδο των Beatles. Η ξαφνική εξαφάνισή του στις αρχές της δεκαετίας του 1970 έκανε πολλούς να πιστέψουν πως χάθηκε για πάντα.

«Το ντοκιμαντέρ προσφέρει μια νέα προοπτική στην ιστορία της μουσικής, με πρόσβαση στον ίδιο τον ΜακΚάρτνεϊ και σε όσους ήταν μάρτυρες της ανόδου των Beatles από την αρχή», υπογραμμίζει η Σιαρ Κλαρκ, υπεύθυνη περιεχομένου της Fremantle.