Μια 26χρονη στη Θεσσαλονίκη βίωσε στιγμές τρόμου όταν δύο κακοποιοί μπήκαν στο διαμέρισμα της και την ακινητοποίησαν με σύριγγες. Το σοκαριστικό περιστατικό συνέβη το βράδυ της Τρίτης. Η νεαρή γυναίκα περίμενε φίλους που είχε κανονίσει να επισκεφθούν το σπίτι της και γνώριζε ότι θα έφταναν σύντομα.

Όταν άκουσε το ασανσέρ, νόμισε πως ήταν η παρέα της και άφησε την πόρτα μισάνοιχτη, απομακρυνόμενη. Όμως, εκείνη τη στιγμή στο κτίριο δεν βρίσκονταν οι φίλοι της, αλλά οι δύο δράστες, οι οποίοι εκμεταλλεύτηκαν την ανοιχτή πόρτα για να εισβάλουν στο διαμέρισμα. Ο ένας την άρπαξε από το κεφάλι και της έκλεισε το στόμα, ενώ ο άλλος άρχισε να ψάχνει μέσα στο σπίτι.

Η αστυνομία ειδοποιήθηκε μετά από καταγγελία ενοίκου, ο οποίος είδε από το «μάτι» της πόρτας ένα ύποπτο άτομο, και συνέλαβε τους δράστες. Ο πατέρας της 26χρονης μίλησε στην εκπομπή Live News, στο mega για τον εφιάλτη που βίωσε η κόρη του σχεδόν 20 λεπτά μέσα στο σπίτι της.

«Εγώ παρακολουθούσα την εκπομπή σας και είδα το σπίτι και το αναγνώρισα. Η κόρη μου δεν με ενημέρωσε γιατί έχω προβλήματα καρδιάς. Έπαιρνα την κόρη μου τηλέφωνο και δεν το σήκωνε. Η κόρη μου είναι καλά τώρα. Δεν με πήρε για να μην με ανησυχήσει. Έχει κάτι μώλωπες μου είπε. Την τράβηξαν από τα μαλλιά και την έβαλαν μέσα. Κάποια στιγμή ακούσανε αστυνομία».

«Ήταν σε σοκ δεν μιλήσαμε πολύ. Η γειτονιά είναι επικίνδυνη εκεί», συμπλήρωσε ο αδελφός της