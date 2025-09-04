Στην εναρκτήρια εκδήλωση του 5ου Thessaloniki Metropolitan Summit που διοργανώνει ο Economist και ο powergame.gr συνομιλούν ο πρώην πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον και ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ιδρυτής πρόεδρος της Capital Maritime & Trading Corp.

Σε μια περίοδο μεγάλων γεωπολιτικών ανακατατάξεων και ανατροπών, με ανοιχτές εστίες έντασης και συγκρούσεων αλλά και το νέο σκηνικό που διαμορφώνεται στις ΗΠΑ και την Ευρώπη μετά την εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ και τις πρωτοβουλίες που έχει πάρει, οι προκλήσεις όχι μόνο για τα κράτη αλλά και για τον κόσμο των επιχειρήσεων αυξάνονται.

Σε αυτές ακριβώς τις δραματικές αλλαγές αλλά και τις μεγάλες προκλήσεις είναι αφιερωμένο το εναρκτήριο δείπνο του 5ου Thessaloniki Metropolitan Summit που διοργανώνεται από τον Economist και το powergame.gr.

Ομιλητές θα είναι ο πρώην πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον και ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ιδρυτής και πρόεδρος της Capital Maritime & Trading Corp.

Ο Μπόρις Τζόνσον θα μιλήσει με θέμα την Ευρώπη και τη Βρετανία σε έναν πολυπολικό κόσμο και αναμένεται να εστιάσει στο πώς ο πόλεμος στην Ουκρανία και η επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο επηρεάζουν την ατλαντική συνεργασία, στο πώς πρέπει να κινηθεί η ευρωπαϊκή στρατηγική σε έναν πολυπολικό κόσμο, στον ρόλο της Βρετανίας σε αυτές τις εξελίξεις και στο ερώτημα εάν μπορεί να υπάρξει ειρήνη ανάμεσα στην Ουκρανία και τη Ρωσία.

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης θα μεταφέρει την οπτική του κόσμου των επιχειρήσεων απέναντι στις γεωπολιτικές εξελίξεις και το πώς αυτές επηρεάζουν την παγκόσμια οικονομία, τη ναυτιλία και το εμπόριο, εξηγώντας πώς ιδίως η ναυτιλία απαντά σε αυτές τις προκλήσεις, ξεπερνά δυσκολίες, αναπτύσσεται και συμβάλλει στην παγκόσμια ανάπτυξη.

