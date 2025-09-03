Η υπηρεσία Εσωτερικής Ασφάλειας του Ισραήλ (Σιν Μπετ) γνωστοποίησε σήμερα την αποτροπή σχεδίου δολοφονίας εις βάρος του υπουργού Εθνικής Ασφάλειας, Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ. Σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις, μέλη πυρήνα της Χαμάς συνελήφθησαν ως ύποπτοι για την υπόθεση.

Όπως αναφέρουν οι ισραηλινές αρχές, το σχέδιο της Χαμάς προέβλεπε τη χρήση εκρηκτικών drones για την εκτέλεση της επίθεσης εναντίον του ακροδεξιού υπουργού. Η Σιν Μπετ υπογράμμισε ότι η ομάδα που θεωρείται υπεύθυνη, προερχόταν από την περιοχή της Χεβρώνας στη Δυτική Όχθη, όπου και έγιναν συλλήψεις και κατασχέθηκαν μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Σύνδεση με αρχηγείο της Χαμάς στην Τουρκία

Η ισραηλινή υπηρεσία ασφαλείας σημείωσε ότι ερευνά ενδεχόμενη λειτουργία αρχηγείου της Χαμάς στην Τουρκία, με στόχο την πραγματοποίηση της επίθεσης κατά του Μπεν Γκβιρ. Σύμφωνα με τη Σιν Μπετ, το συγκεκριμένο δίκτυο είχε ως σαφή επιδίωξη να οργανώσει «δολοφονική επίθεση εναντίον του Μπεν Γκβιρ», γεγονός που θέτει υπό νέο πρίσμα τη δράση της Χαμάς εκτός Λωρίδας της Γάζας.

Η έρευνα για το περιστατικό παραμένει σε εξέλιξη, με τις αρχές να εξετάζουν όλα τα δεδομένα για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Αντιδράσεις και δηλώσεις

Αξίζει να σημειωθεί πως η Χαμάς – που βρίσκεται σε συνεχή εμπόλεμη κατάσταση με το Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας για σχεδόν δύο χρόνια – δεν προχώρησε σε άμεσο σχόλιο σχετικά με τις κατηγορίες που της αποδίδονται. Παρόμοια στάση τήρησε και η Τουρκία, η οποία επίσης δεν έχει προβεί μέχρι στιγμής σε επίσημη αντίδραση.

Στον απόηχο των εξελίξεων, ο Ισραηλινός ακροδεξιός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας επέλεξε να τοποθετηθεί δημόσια, δηλώνοντας πως «δεν θα αποθαρρυνθεί ούτε θα φοβηθεί» από τις απειλές. Ο ίδιος υποστήριξε πως η Χαμάς έχει επιχειρήσει πέντε φορές στο παρελθόν να τον δολοφονήσει, χωρίς επιτυχία, και ευχαρίστησε τον Θεό και τις δυνάμεις ασφαλείας του Ισραήλ.