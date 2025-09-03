Φυτά που λάμπουν στο σκοτάδι ίσως να ακούγονται σαν σενάριο επιστημονικής φαντασίας, ωστόσο η έρευνα δείχνει ότι η ιδέα πλησιάζει ολοένα και περισσότερο την πραγματικότητα.

Ερευνητές από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Νότιας Κίνας κατάφεραν να δημιουργήσουν τα πρώτα πολύχρωμα και τα πιο φωτεινά έως τώρα φωσφορίζοντα φυτά, χρησιμοποιώντας μια τεχνική διαφορετική από τη γνωστή γενετική τροποποίηση. Αντί να εισαγάγουν γονίδια, έκαναν έγχυση νανοσωματιδίων στρόντιου αλουμινικού, μιας ουσίας που χρησιμοποιείται σε φωσφορίζοντα παιχνίδια.

Τα παχύφυτα Echeveria “Mebina” που υποβλήθηκαν στη διαδικασία απέκτησαν τη δυνατότητα να εκπέμπουν φως σε πράσινο, μπλε και κόκκινο χρώμα. Με λίγα λεπτά έκθεσης στον ήλιο «φορτίζονται» και μπορούν να φωσφορίζουν έως και δύο ώρες. Οι ερευνητές δημιούργησαν ακόμη και ένα «πράσινο τοίχο» από 56 φυτά που παρήγαγαν αρκετό φως ώστε να φαίνονται κείμενα και εικόνες σε απόσταση 10 εκατοστών.

Σύμφωνα με τη μελέτη, τα φυτά μπορούν να επαναφορτίζονται συνεχώς με την ηλιακή ακτινοβολία, ενώ διατηρούν την ικανότητα εκπομπής φωτός για τουλάχιστον 25 ημέρες μετά την έγχυση. Για να προστατευθεί ο φυτικός ιστός από πιθανές βλάβες, οι επιστήμονες ανέπτυξαν ειδική χημική επίστρωση γύρω από τα σωματίδια.

Η Σουτίνγκ Λιου, επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας, δήλωσε ότι στόχος είναι να εξερευνηθεί η δυνατότητα χρήσης φυτών ως «βιώσιμων και αποδοτικών συστημάτων φωτισμού» που θα αποθηκεύουν φως την ημέρα και θα το απελευθερώνουν τη νύχτα. «Φανταστείτε έναν κόσμο σαν την ταινία Avatar, όπου τα φυτά φωτίζουν ολόκληρα οικοσυστήματα», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ωστόσο, άλλοι επιστήμονες παραμένουν επιφυλακτικοί. Ο Τζον Καρ, βιοχημικός στο Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ, υποστήριξε ότι η τεχνολογία είναι ενδιαφέρουσα αλλά δύσκολα θα μπορέσει σύντομα να αντικαταστήσει πρακτικές εφαρμογές φωτισμού, καθώς η ένταση φωτός είναι ακόμη πολύ χαμηλή.

Οι ερευνητές παραδέχονται ότι προς το παρόν τα φυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν κυρίως για διακοσμητικούς σκοπούς ή ως ιδιαίτερα νυχτερινά φωτιστικά. Ωστόσο, εάν στο μέλλον αυξηθεί η φωτεινότητά τους και επιβεβαιωθεί η ασφάλεια για ανθρώπους και ζώα, τότε δημόσιοι χώροι ή κήποι ίσως να φωτίζονται φυσικά από ζωντανά, φωσφορίζοντα φυτά.