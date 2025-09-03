Σήμερα Τετάρτη, 3 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των Ιερομάρτυρος Ανθίμου επισκόπου, Ιερομάρτυρος Αριστίωνος επισκόπου, Αγίου Αρχοντίωνος μάρτυρος, Νεομάρτυρος Πολυδώρου Νέας Εφέσου, Οσίας Φοίβης μάρτυρος.
Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:
Άνθιμος, Άνθιμη, Αριστέα,
Αρίστη, Αριστίων, Αριστίωνας, Αριστέας
Αρχοντής, Αρχοντίων, Αρχοντίωνας, Αρχοντία,
Αρχοντή, Αρχοντούλα, Αρχόντισσα, Αρχόντω*.
Πολύδωρος, Πολύδωρας, Πόλης, Πολυδώρης,
Πόλη, Πολυδώρα, Πόλα, Πολυδώρη,
Φοίβος, Φοίβη.
*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.
☀ Ανατολή ήλιου: 06:56 – Δύση ήλιου: 19:52
🌔 Σελήνη 10.3 ημερών