Σήμερα Τετάρτη, 3 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των Ιερομάρτυρος Ανθίμου επισκόπου, Ιερομάρτυρος Αριστίωνος επισκόπου, Αγίου Αρχοντίωνος μάρτυρος, Νεομάρτυρος Πολυδώρου Νέας Εφέσου, Οσίας Φοίβης μάρτυρος.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:

Άνθιμος, Άνθιμη, Αριστέα,

Αρίστη, Αριστίων, Αριστίωνας, Αριστέας

Αρχοντής, Αρχοντίων, Αρχοντίωνας, Αρχοντία,

Αρχοντή, Αρχοντούλα, Αρχόντισσα, Αρχόντω*.

Πολύδωρος, Πολύδωρας, Πόλης, Πολυδώρης,

Πόλη, Πολυδώρα, Πόλα, Πολυδώρη,

Φοίβος, Φοίβη.

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

☀ Ανατολή ήλιου: 06:56 – Δύση ήλιου: 19:52

🌔 Σελήνη 10.3 ημερών

