Στο Bathurst, τον «ναό» του αυστραλιανού μηχανοκίνητου αθλητισμού, η Toyota αποκάλυψε τη συμμετοχή της στο Repco Supercars Championship. Η Supra θα τρέχει με τις ομάδες Walkinshaw Andretti United και Brad Jones Racing, σηματοδοτώντας την πρώτη επίσημη εμπλοκή της μάρκας στην κατηγορία.

Αντί για τον γνωστό εξακύλινδρο turbo της έκδοσης δρόμου, η αγωνιστική Supra εξοπλίζεται με ατμοσφαιρικό V8 5,2 λίτρων, βασισμένο στο Lexus 2UR-GSE. Ο κινητήρας προσαρμόστηκε στους κανονισμούς Gen3, φέρνοντας την Toyota σε άμεσο ανταγωνισμό με Ford Mustang και Chevrolet Camaro. Για τους φίλους των αγώνων, ο ήχος του V8 Supra στο Bathurst θυμίζει τις χρυσές εποχές των τουριστικών αυτοκινήτων.

Η επιλογή ενισχύει τη Supra ως ναυαρχίδα της Gazoo Racing, σε μια περίοδο που το επόμενο supercar της Toyota έχει καθυστερήσει. Η παρουσία στις πίστες διατηρεί το όνομα Supra στο επίκεντρο των συζητήσεων για τις επιδόσεις, πέρα από το εμπορικό της προφίλ.

Η Toyota βρίσκεται ήδη σε ανοδική πορεία με πωλήσεις σχεδόν 900.000 οχημάτων τον Ιούλιο, χάρη σε ζήτηση για υβριδικά, φορτηγά και ηλεκτρικά. Η εμπλοκή στο Supercars ενισχύει τη θέση της στην Αυστραλία, όπου η κατηγορία έχει φανατικό κοινό και τεράστια προβολή. Ταυτόχρονα, μπαίνει στο επίκεντρο της μάχης Mustang–Camaro, ένα από τα πιο ελκυστικά αφηγήματα στον κόσμο του motorsport.

https://www.youtube.com/watch?v=ebQpSvznuAg