Νέος ισχυρός σεισμός 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στο Αφγανιστάν την Τρίτη (2/8), κοντά στο επίκεντρο του φονικού σεισμού των 6 Ρίχτερ, ο οποίος μέχρι στιγμής έχει κοστίσει τη ζωή σε περισσότερους από 1.400 ανθρώπους.

Το επίκεντρο του σεισμού βρίσκεται αυτήν τη φορά 34 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της πόλης Τζαλαλαμπάντ, στην επαρχία Νανγκαρχάρ, σε βάθος 10 χλμ., σύμφωνα με τους Αμερικανούς σεισμολόγους.

Δεν έχουν αναφερθεί θύματα ή ζημιές μέχρι στιγμής και ο Εχσανουλάχ Εχσάν, ο επικεφαλής της Αρχής Διαχείρισης Καταστροφών στης Κουνάρ, της επαρχίας που επλήγη πιο πολύ από τον σεισμό της Κυριακής, είπε πως τέτοιοι σεισμοί είναι συνηθισμένοι.

Η ΕΕ αντιδρά στέλνοντας βοήθεια στο Αφγανιστάν