Ο αριθμός των νεκρών από τον ισχυρό σεισμό στο ανατολικό Αφγανιστάν ξεπέρασε τους 1.400 την Τρίτη, με περισσότερους από 3.000 τραυματίες, όπως ανέφερε στο Χ ο Ζαμπιχουλάχ Μουτζαχίντ, εκπρόσωπος της κυβέρνησης των Ταλιμπάν.

Οι διασώστες δίνουν μάχη με τον χρόνο για να προσεγγίσουν την ορεινή και δυσπρόσιτη περιοχή που ισοπεδώθηκε την Κυριακή από τον σεισμό των 6 Ρίχτερ, προειδοποίησε αξιωματούχος του ΟΗΕ, εκφράζοντας φόβους για ραγδαία αύξηση των θυμάτων.

Ο σεισμός κατέστρεψε ολόκληρα χωριά, εγκλωβίζοντας κατοίκους κάτω από τα ερείπια σπιτιών φτιαγμένων κυρίως από πλίνθους και ξύλο. Η μορφολογία του εδάφους δυσχεραίνει σημαντικά τις επιχειρήσεις διάσωσης.

«Δεν πρέπει να ξεχάσουμε τον λαό του Αφγανιστάν, που βρίσκεται αντιμέτωπος με πολλαπλές κρίσεις. Η ανθεκτικότητα των κοινοτήτων έχει φτάσει στα όριά της», τόνισε η Ίντρικα Ρατβάτε, μόνιμη συντονίστρια του ΟΗΕ για το Αφγανιστάν, απευθύνοντας έκκληση προς τη διεθνή κοινότητα. «Πρόκειται για αποφάσεις ζωής και θανάτου, ενώ αγωνιζόμαστε ενάντια στον χρόνο για να φτάσουμε στους πληγέντες».

Πρόκειται για τον τρίτο ισχυρό σεισμό από τότε που οι Ταλιμπάν ανέλαβαν την εξουσία το 2021 και για μια ακόμη κρίση που δοκιμάζει το Αφγανιστάν, μια χώρα που ήδη πλήττεται από βαθιές περικοπές στη διεθνή βοήθεια, οικονομική αστάθεια και μαζική επιστροφή εκατομμυρίων ανθρώπων από το Ιράν και το Πακιστάν.

«Αν κρίνουμε από τις προηγούμενες εμπειρίες, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί με εκθετικό ρυθμό», υπογράμμισε η Ρατβάτε.

Η κυβέρνηση των Ταλιμπάν – την οποία έχει αναγνωρίσει μόνο η Ρωσία – απηύθυνε έκκληση για άμεση στήριξη από ξένες κυβερνήσεις και ανθρωπιστικές οργανώσεις.