Ισχυρός σεισμός μεγέθους 6 βαθμών Ρίχτερ, σύμφωνα με την εκτίμηση του αμερικανικού ινστιτούτου γεωλογικών μελετών (USGS), έπληξε τη νύχτα της Κυριακής προς σήμερα Δευτέρα το ανατολικό Αφγανιστάν, που γειτονεύει με το Πακιστάν, στοιχίζοντας τη ζωή σε τουλάχιστον 20 ανθρώπους, ανάμεσά τους παιδιά, και καταστρέφοντας αρκετά σπίτια σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες του BBC, οι κάτοικοι ανασύρουν πτώματα από τα ερείπια. Σε ένα βίντεο που είδε το BBC, δεκάδες κάτοικοι έχουν συγκεντρωθεί σε έναν ανοιχτό χώρο, περιτριγυρισμένο από βουνά. Οι τραυματίες μεταφέρονται σε φορεία, ενώ τα παιδιά βρίσκονται στο έδαφος τυλιγμένα σε κουβέρτες για να ζεσταθούν.

BREAKING: People TRAPPED after house roof collapses as a result of earthquake in Afghanistan At least 9 people have been KILLED. Local media say 30 injured https://t.co/HZLqprB76V pic.twitter.com/p6l9sZw3IH — Rapid Report (@RapidReport2025) August 31, 2025

Δυο παιδιά έχασαν τη ζωή τους όταν κατέρρευσε η οροφή του σπιτιού τους στην επαρχία Νανγκαρχάρ, πρωτεύουσα της οποίας είναι η Τζαλαλάμπαντ, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Πρόσθεσαν ότι άλλοι 15 άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Big Breaking News 🚨🚨 20+ People died 120+ Others were injured In Afghanistan, after a 6.2 magnitude earthquake Struck. 📍Jalalabad in Nangarhar Province Video 📷 #Afghanistan #AfghanistanEarthquake pic.twitter.com/q1GabcxQTx — Mayank (@mayankcdp) September 1, 2025

Το επίκεντρο του σεισμού, που σημειώθηκε στις 23:47 (τοπική ώρα· 22:17 ώρα Ελλάδας) σε μικρό βάθος –8 χιλιομέτρων–, εντοπίστηκε 42 χιλιόμετρα από την Τζαλαλάμπαντ, σύμφωνα με την εκτίμηση του αμερικανικού ινστιτούτου γεωλογικών μελετών (USGS). Το γερμανικό κέντρο έρευνας γεωεπιστημών (GFZ) από την πλευρά του υπολόγισε επίσης ότι το μέγεθος του σεισμού ήταν 6 βαθμοί, εκτιμώντας πως το εστιακό βάθος ήταν ελαφρά μεγαλύτερο, 10 χιλιόμετρα.

Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου αισθάνθηκαν τη σεισμική δόνηση από την Καμπούλ, όπου μετέδωσαν πως διήρκεσε πολλά δευτερόλεπτα, ως και στην πακιστανική πρωτεύουσα Ισλαμαμπάντ, 370 χιλιόμετρα μακριά σε ευθεία γραμμή.

#Earthquake (#زلزله) confirmed by seismic data.⚠Preliminary info: M6.2 || 28 km NW of #Bāsawul (#Afghanistan) || 7 min ago (local time 23:47:36). Follow the thread for the updates👇 pic.twitter.com/zOy9oX5o3H — EMSC (@LastQuake) August 31, 2025

Συχνοί οι σεισμοί

Το Αφγανιστάν πλήττεται συχνά από ισχυρούς σεισμούς, ιδίως στην περιοχή της οροσειράς Χίντου Κους, κοντά στην οποία τέμνονται στο υπέδαφος η ευρασιατική και η ινδική τεκτονική πλάκα.

Την περασμένη εβδομάδα, η Νανγκαρχάρ επλήγη από ξαφνικές πλημμύρες, που άφησαν πίσω πέντε νεκρούς και προκάλεσαν ζημιές σε καλλιέργειες και κατοικημένες περιοχές.