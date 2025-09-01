Ο σεισμός μεγέθους 6 Ρίχτερ που έπληξε το Αφγανιστάν έχει προκαλέσει τεράστιες καταστροφές στις ανατολικές επαρχίες της χώρας. Ο αριθμός των θυμάτων αυξάνεται διαρκώς, με τον τελευταίο απολογισμό να κάνει λόγο για πάνω από 600 νεκρούς.

Ο καθηγητής Γεωλογίας και πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμης Λέκκας, μιλώντας στοην ΕΡΤ, εξήγησε ότι πρόκειται για έναν ισχυρό σεισμό, με εστιακό βάθος μόλις οκτώ χιλιομέτρων. Παρότι η περιοχή είναι σχετικά αραιοκατοικημένη, διαθέτει οικισμούς με μεγάλα κτίρια τα οποία είναι ιδιαίτερα ευάλωτα.

Όπως υπογράμμισε, τα κτίρια βρίσκονται σε κακή κατάσταση, ενώ το έντονο ανάγλυφο της περιοχής ενισχύει τη σεισμική δράση, αυξάνοντας την ένταση των καταστροφών. «Ο κίνδυνος είναι υψηλός, η τρωτότητα των συστημάτων επίσης, και αυτός είναι ο λόγος που βλέπουμε τέτοια αποτελέσματα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σχετικά με τον αριθμό των θυμάτων, ο κ. Λέκκας προειδοποίησε ότι οι αρχικές εκτιμήσεις συνήθως πολλαπλασιάζονται. «Με βάση τα ιστορικά δεδομένα που διαθέτουμε, οι πρώτες εκτιμήσεις συχνά πενταπλασιάζονται. Επομένως, δεν μιλάμε μόνο για 500 θύματα, αλλά δυστυχώς για πολύ περισσότερα», υπογράμμισε.