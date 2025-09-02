Τουλάχιστον 13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε αεροπορικά πλήγματα που εξαπέλυσε το Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας κατά τη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με όσα ανέφερε εκπρόσωπος της τοπικής πολιτικής προστασίας.

Συγκεκριμένα, ο εκπρόσωπος Μαχμούντ Μπασάλ δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι «πλήγμα σε κτίριο όπου διέμεναν πολίτες είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο δέκα ανθρώπων», ενώ ακολούθησε νέο χτύπημα σε διαφορετικό κτίριο, που στοίχισε τη ζωή σε ακόμη τρία άτομα. Όπως διευκρίνισε, και οι δύο επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν στην πόλη της Γάζας.