Στο λιμάνι της Βαρκελώνης αναγκάστηκε να επιστρέψει ο στολίσκος που είχε αναχωρήσει με προορισμό τη Λωρίδα της Γάζας, μεταφέροντας ανθρωπιστική βοήθεια και φιλοπαλαιστίνιους ακτιβιστές, μεταξύ των οποίων η Σουηδή ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ. Η επιστροφή του στολίσκου σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής, λόγω των θυελλωδών καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν στην περιοχή, όπως γνωστοποίησαν οι διοργανωτές της αποστολής.

Συγκεκριμένα, οι υπεύθυνοι της πρωτοβουλίας Global Sumud Flotilla ανακοίνωσαν πως o απόπλους δοκιμάστηκε προσωρινά αλλά λόγω της καταιγίδας τα σκάφη επέστρεψαν στο λιμάνι. *«Αυτό σημαίνει καθυστέρηση της αναχώρησής μας για να αποφύγουμε τον κίνδυνο προβλημάτων με τα μικρότερα σκάφη»*, διευκρίνισαν σε δήλωσή τους, επισημαίνοντας ότι οι άνεμοι έφταναν τα 50 χλμ/ώρα.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει διευκρινιστεί το νέο χρονοδιάγραμμα αναχώρησης του στολίσκου.

Αποστολή βοήθειας στη Γάζα παρά τις δυσκολίες

Ο στολίσκος αποτελείται από δεκάδες σκάφη και μεταφέρει ομάδα ακτιβιστών, ανάμεσά τους και τον γνωστό ηθοποιό του *Game of Thrones*, Λίαμ Κάνινγχαμ. Στόχος τους είναι να σπάσουν τον ναυτικό αποκλεισμό του Ισραήλ και να διανείμουν τρόφιμα και εφόδια ζωτικής σημασίας στον παλαιστινιακό θύλακα, που έχει πληγεί σοβαρά από σχεδόν δύο χρόνια πολεμικών συγκρούσεων.