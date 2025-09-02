Τις πρώτες του ώρες ως ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ βιώνει ο Μάρκο Γκρούγιτς που μετά τις υπογραφές παραχώρησε συνέντευξη στο κανάλι της ΠΑΕ.

Ο Σέρβος άσος δεν έκρυψε τη χαρά του που αποτελεί μέλος της οικογένειας της Ένωσης ενώ μίλησε για τους στόχους του σε προσωπικό και συλλογικό επίπεδο.

Όσα είπε ο Γκρούγιτς:

«Νιώθω πολύ χαρούμενος και προνομιούχος να βρίσκομαι σε αυτό το γήπεδο. Να έχω την ευκαιρία να είμαι κομμάτι της οικογένειας της ΑΕΚ. Είμαι ενθουσιασμένος με την προοπτική να είμαι μέρος του συλλόγου για τα επόμενα χρόνια.

Ανυπομονώ να συναντήσω τους συμπαίκτες και τον προπονητή όταν επιστρέψουμε στις προπονήσεις και φυσικά ανυπομονώ να συναντήσω και τους οπαδούς μας σε αυτό το εκπληκτικό στάδιο. Κάθε παίκτης έχει προσωπικούς στόχους και στόχους με την ομάδα. Το ίδιο θέλω κι εγώ.

Θέλω να είμαι στην καλύτερη εκδοχή του εαυτού μου, να βοηθήσω την ομάδα, αυτός ασφαλώς είναι ο πρώτος στόχος. Οπωσδήποτε να βελτιώσω το παιχνίδι μου σε όλους τους τομείς. Κι αυτό που είναι το πιο σημαντικό, να κατακτήσουμε τίτλους».

Ξέρεις ότι έχεις γενέθλια την ίδια ημέρα με την ομάδα;

«Ναι; Στις 13 Απριλίου; Δεν το ήξερα. Καταπληκτικό! Είναι μία σύμπτωση που δεν ήξερα και με κάνει ακόμη πιο χαρούμενο τώρα».