Η πρόοδος της επιστήμης που μας επιτρέπει να εξερευνούμε το Διάστημα, είναι ταυτόχρονα και η αιτία που μας κάνει ευάλωτους στα «καπρίτσια» του Ήλιου.

Οι εκρήξεις και οι ριπές ενεργητικών σωματιδίων που εκτοξεύει το άστρο μας μπορούν να απειλήσουν δορυφόρους, δίκτυα επικοινωνίας και ακόμη και τις ηλεκτρικές υποδομές της Γης. Γι’ αυτό η κατανόηση του ηλιακού «καιρού» αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα.

Πάνω από 300 ηλιακούς παλμούς

Η αποστολή Solar Orbiter της Ευρωπαϊκής Διαστημικής Υπηρεσίας, η οποία πλησίασε όσο ποτέ άλλοτε στον Ήλιο, κατέγραψε περισσότερους από 300 ηλιακούς «παλμούς» και κατάφερε να διαχωρίσει τα ηλεκτρόνια υψηλής ενέργειας σε δύο κατηγορίες: αυτά που προέρχονται από εκρήξεις στην επιφάνεια του Ήλιου (φλογώσεις) και εκείνα που σχετίζονται με τις μαζικές εκτινάξεις κοροναϊκού υλικού (CME). Οι πρώτες είναι σύντομες και «παρορμητικές», ενώ οι δεύτερες εκτείνονται χρονικά και είναι οι πιο επικίνδυνες για την τεχνολογία μας.

Η ανακάλυψη αυτή δίνει στους επιστήμονες τη δυνατότητα να εκτιμούν τον κίνδυνο με μεγαλύτερη ακρίβεια, διακρίνοντας εάν πρόκειται για μια γρήγορη ριπή ή για μια εκτεταμένη «καταιγίδα» σωματιδίων.

Επιπλέον, οι παρατηρήσεις της Solar Orbiter εξηγούν γιατί υπάρχει καθυστέρηση στην ανίχνευση αυτών των σωματιδίων: καθώς κινούνται στο διάστημα, παρασύρονται από τις μαγνητικές «αναταράξεις» του ηλιακού ανέμου, με αποτέλεσμα να μην φτάνουν αμέσως στους ανιχνευτές.

Διαστημικές αποστολές

Σύμφωνα με τους ερευνητές της ESA, η κατανόηση αυτών των μηχανισμών είναι κρίσιμη για την ασφάλεια των μελλοντικών διαστημικών αποστολών, αλλά και για την προστασία της τεχνολογίας στη Γη.

Ήδη σχεδιάζονται νέες αποστολές, όπως η Vigil (που από το 2031 θα παρατηρεί τον Ήλιο από το σημείο Λαγκράνζ L5) και η Smile, η οποία θα μελετήσει την αλληλεπίδραση του ηλιακού ανέμου με το μαγνητικό πεδίο της Γης.

Το «ηλιακό κλίμα» παραμένει απρόβλεπτο, αλλά η επιστήμη κάνει βήματα που ίσως αποδειχθούν καθοριστικά για την προστασία του πλανήτη μας.