Ο Παναθηναϊκός ήταν ο κατά κάποιον τρόπο χαμένος της δεύτερης αγωνιστικής της Σούπερ Λίγκας μας, καθώς δεν κέρδισε τον Λεβαδειακό στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας: ένα γκολ του Βέρμπιτς στο 87′ πάγωσε τον κόσμο στις εξέδρες – το ματς ολοκληρώθηκε με αποδοκιμασίες. Ο ΠΑΟ είχε προηγηθεί μόλις στο πρώτο λεπτό όταν ο Τζούρισιτς με μια έξυπνη παρέμβαση άλλαξε όσο χρειαζόταν την τροχιά της μπάλας σε σουτ που επιχείρησε ο νεοφερμένος Καλάμπρια έπειτα από εκτέλεση κόρνερ. Ο Ιταλός ήταν ο κατά κάποιον τρόπο δημιουργός του γκολ, αλλά και ο κύριος υπεύθυνος του γκολ της ισοφάρισης: ο Βέρμπιτς είναι ένας καλός τεχνίτης (κι αυτό φαίνεται στην ευκολία με την οποία κατεβάζει την μπάλα στη φάση του γκολ), πλην όμως δεν είναι τόσο δυναμικός για να βάλει ένα κανονικό μπακ με την μπάλα στα δίχτυα.

Τσαγανό

Ο Καλάμπρια στη φάση δεν συμπεριφέρεται με το τσαγανό που πρέπει να έχει ένας καλός ιταλός αμυντικός. Λέγεται ότι είχε ενοχλήσεις στο πόδι και δεν πατούσε καλά. Υπάρχει μουρμούρα και για την απόφαση του κόουτς Ρουί Βιτόρια να μην τον αντικαταστήσει. Ολα αυτά μπορεί και να ισχύουν. Αλλά ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής αυτό το πρόβλημα το είχε και στη Μίλαν και στην Μπολόνια όπου αγωνίστηκε πέρυσι: ήταν καλύτερος επιθετικά από αμυντικά και η απόδοσή του έπεφτε στο δεύτερο ημίχρονο. Πέρυσι ξεκίνησε βασικός σε μόλις δέκα ματς. Και στα έξι από αυτά, μετά τη μία ώρα, αντικαταστάθηκε. Στη συνέχεια θα δούμε αν κι εδώ χρειάζεται μια ανάλογη μεταχείριση.

Νέοι

Ο Βιτόρια βρίσκεται στο τέλος του καλοκαιριού με πολλούς νέους παίκτες και προφανώς πρέπει κι ο ίδιος να τους μάθει. Τον Ζουραρί τον χρησιμοποίησε κι αυτόν στο τέλος του ματς, που ήταν και το χειρότερο διάστημα του παιχνιδιού του ΠΑΟ. Μαζί του έβαλε στο γήπεδο και τον Ρενάτο Σάντσες, τον οποίο γνωρίζει από τα χρόνια που ήταν μαζί στην Μπενφίκα. Η συνύπαρξη αυτών των δύο και η είσοδος στο γήπεδο και του νεαρού Μπρέγκου είναι ένας από τους λόγους των προβλημάτων στο τέλος: ο ΠΑΟ δεν κατέρρευσε λόγω κούρασης αλλά ήταν εντελώς ασύνδετος – έμοιαζε να αγωνίζεται με λιγότερους παίκτες. Ο Ζουραρί χάθηκε κάπου στην άκρη του γηπέδου. Ο Σάντσες ξεκίνησε κάνοντας δύο βαθιές μπαλιές και μετά τριγυρνούσε χωρίς λόγο. Ο μικρός Μπρέγκου δεν μπορεί ακόμα να αναλάβει πρωτοβουλίες.

Εντύπωση

Εχω την εντύπωση ότι ο Βιτόρια χρησιμοποίησε τον Σάντσες για να φανεί ότι ο παίκτης είναι έτοιμος να βοηθήσει (και για αυτό επέμενε στην απόκτησή του), τον Μπρέγκου για να δείξει ότι έχει το κουράγιο να στέλνει στο γήπεδο κι αυτός μικρούς σε ηλικία παίκτες και τον Ζουραρί για να πάρει χρόνο συμμετοχής – ωραία είναι αυτά, αλλά γίνονται σε φιλικά ματς. Αν γίνουν σε ένα κανονικό παιγνίδι μπορεί και να στοιχίσουν. Πόσω μάλλον όταν ο Νίκος Παπαδόπουλος που βρίσκεται στον πάγκο του Λεβαδειακού απαντά βάζοντας κανονικούς παίκτες: ο Μανθάτης και ο Βέρμπιτς, οι δύο δικές του αλλαγές, έδειξαν ότι γνωρίζουν πολύ καλά τη δυσκολία του ματς. Στο τέλος του παιχνιδιού στη Λεωφόρο μια ομάδα με 11 παίκτες (ο Λεβαδειακός) αντιμετώπιζε μια που αγωνιζόταν με λιγότερους.

Δεύτερη

Αυτή είναι η μία ανάγνωση του κυριακάτικου προβλήματος του ΠΑΟ. Αλλά υπάρχει κι άλλη. Ο Παναθηναϊκός όπως και πέρυσι πέταξε βαθμούς σε παιχνίδι του ελληνικού πρωταθλήματος που έρχεται έπειτα από δικό του ματς στην Ευρώπη. Πέρυσι, τρεις μέρες μετά τη νίκη του κόντρα στη Λανς, έφερε ισοπαλία με την Καλλιθέα. Μετά τα ματς με την Μπάνια Λούκα και την Τσέσλι έφερε επίσης ισοπαλίες ως γηπεδούχος με τον Ολυμπιακό και τον Αρη στο ΟΑΚΑ. Μετά τη δύσκολη νίκη του στο ΟΑΚΑ με την Ελσίνκι έφερε ισοπαλία με τον Ατρόμητο. Μετά τη νίκη-πρόκριση με τη Βίκινγκουρ έχασε στη Λαμία και μετά τη νίκη με τη Φιορεντίνα έφερε και δεύτερη ισοπαλία με τον Ατρόμητο. Αν συνεχιστούν και φέτος αυτά τα άσχημα αποτελέσματα στο πρωτάθλημα ύστερα από ευρωπαϊκά ματς, ο ΠΑΟ δεν θα είναι διεκδικητής του τίτλου: δεν το λέω εγώ – το λέει ο Ρουί Βιτόρια.

Συνέντευξη

Σε μια απολογιστική συνέντευξη που έδωσε στις αρχές του καλοκαιριού ο Πορτογάλος, μιλώντας για την περσινή δυσκολία του ΠΑΟ, είχε πει τα εξής: «Οταν ήρθα, ανέλαβα την ομάδα, ενώ αυτή έπαιζε συνεχόμενα ματς. Πέμπτη – Κυριακή, όχι Τετάρτη – Κυριακή. Αλλο είναι να παίζεις Τετάρτη – Κυριακή, κι άλλο Πέμπτη – Κυριακή: κάθε μέρα ξεκούρασης είναι σημαντική. Είναι δύσκολα διαχειρίσιμο αυτό όταν δεν έχεις όλους τους παίκτες έτοιμους, κι όταν δεν έχεις παίκτες με εμπειρία σε τέτοιες καταστάσεις. Πρέπει να έχουν αυτή τη νοοτροπία – αυτό το «ό,τι κι αν γίνει πρέπει να πας παρακάτω γρήγορα». Πρέπει να έχεις παίκτες που και να κερδίσουν, πρέπει να το ξεχνάνε για να πάνε δίνοντας στο επόμενο ματς το 100%. Είναι δύσκολη συνθήκη. Αλλάζουν θεαματικά οι συνθήκες μέσα σε τρεις μέρες. Δεν μπορεί κάποιοι παίκτες να τραβήξουν όλο το κουπί». Παραθέτω το απόσπασμα γιατί αυτό σημαίνει πως ο κόουτς ξέρει τη δυσκολία. Αλλά αυτό δεν σημαίνει και τίποτα περισσότερο.

Ανάγκη

Την πρώτη φορά που ο ΠΑΟ βρέθηκε στην ανάγκη να αγωνιστεί Πέμπτη – Κυριακή ζήτησε την αναβολή του ματς με τον ΟΦΗ. Τη δεύτερη σκόνταψε με τον Λεβαδειακό. Ο Βιτόρια την Κυριακή έκανε στη σύνθεση του ΠΑΟ που αγωνίστηκε στη Σαμψούντα μόλις τέσσερις αλλαγές: η μία ήταν υποχρεωτική – ο Ιωαννίδης που έφυγε αντικαταστάθηκε από τον Σιμάνσκι. Η άλλη ήταν του τερματοφύλακα: έπαιξε για να ξεμουδιάσει ο Λοφέν αντί του Ντραγκόφσκι. Στην πραγματικότητα οι αλλαγές ήταν όλες κι όλες δύο: ο Βιτόρια άλλαξε τους ακραίους μπακ βάζοντας τον Μλαντένοβιτς αντί του Κυριακόπουλου και τον Καλάμπρια αντί του Κότσιρα. Κι ο Ιταλός κατέρρευσε.

Ηρθαν

Ο Βιτόρια εξήγησε έγκαιρα ότι ο ΠΑΟ χρειάζεται πολλούς ισάξιους παίκτες: αυτά που είπε δημοσίως, σίγουρα τα είπε και στους αρμόδιους για τον μεταγραφικό σχεδιασμό. Αλλά από ό,τι φαίνεται ο Ζουραρί δεν είναι ισάξιος κανενός από τα υπόλοιπα εξτρέμ, ο Καλάμπρια δεν έχει 90 λεπτά στα πόδια του, ο Σάντσες έχει έπειτα από δύο χρόνια ιατρικών περιπετειών λιγότερα και η μισή ενδεκάδα του ΠΑΟ μοιάζει να αποτελείται από αναντικατάστατους παίκτες! Ηρθαν βέβαια ο Ντέσερς, ο Ταμπόρδα και ο Μίλος Πάντοβιτς, αλλά πείρα σεζόν με ματς Πέμπτη – Κυριακή έχει μόνο ο πρώτος. Οσο αυτά τα σκέφτομαι, ο βαθμός με τον Λεβαδειακό, μου μοιάζει κερδισμένος…