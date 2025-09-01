Δημοφιλή
Κρήτη: «Άγγιζε» πολιτικούς και επιχειρηματίες το μακρύ χέρι του καρτέλ - Βρέθηκαν 1 εκατ. ευρώ και όπλα στα σπί
Πανηγύρια για τα πανηγύρια
Η εξήγηση του Βιτόρια για τη γκέλα του Παναθηναϊκού
Όταν η Χάρις Αλεξίου απέρριψε το «Σ’ αναζητώ στη Σαλονίκη» – Τα μεγάλα «όχι» που άλλαξαν το ελληνικό τραγούδ
Ειρήνη Μουρτζούκου: «Δεν σκότωσα εγώ τον Παναγιωτάκη», δηλώνει μέσα από τις φυλακές Κορυδαλλού
Κληρονομιές - εξπρές με ψηφιακό φάκελο: Τα πέντε βήματα
Το ελληνικό νησί που λατρεύουν οι κυνηγοί θησαυρών του Β' Παγκοσμίου Πολέμου
Σκιάθος: Τουρμπίνες αεροσκάφους «ρούφηξαν» τις βαλίτσες τουρίστα και τις πέταξαν στην θάλασσα
«Καλάθι» ΔΕΘ: Διπλή ενίσχυση σε μισθούς και συντάξεις - Ποιοι και πόσα παραπάνω θα πάρουν
Σωματείο Ηλεκτροδηγών Τραμ Αττικής: Πλήρη αντίθεση με την πρόταση του δημάρχου Αθηναίων για την Λεωφ. Βασιλί
«Star Wars: Starfighter»: Ξεκίνησαν τα γυρίσματα – Δείτε το καστ
Με αφορμή την έναρξη των γυρισμάτων της ταινίας «Star Wars: Starfighter», η Lucasfilm έκανε γνωστό τους ηθοποιούς που θα πρωταγωνιστήσουν στο πλευρό του Ράιαν Γκόσλινγκ (Ryan Gosling). Το καστ της φιλόδοξης παραγωγής περιλαμβάνει τους Φλιν Γκρέι (Flynn Gray), Ματ Σμιθ (Matt Smith), Μία Γκοθ (Mia Goth), Άαρον Πιερ (Aaron Pierre), Σάιμον Μπερντ (Simon Bird), Τζαμέλ […]
Με παλαιστινιακή σημαία στο πέτο ο Γιώργος Λάνθιμος στη Βενετία
Mε αφορμή την σημερινή παγκόσμια πρεμιέρα του «Bugonia» δια χειρός Γιώργου Λάνθιμου, δόθηκε στη δημοσιότητα το επίσημο τρέιλερ του πολυαναμενόμενου φιλμ.
Πέθανε σε ηλικία 93 ετών ο βετεράνος ηθοποιός του Χόλιγουντ Φλόιντ Λέβιν
Ο ηθοποιός Φλόιντ Λέβιν πέθανε σε ηλικία 93 ετών. Γνωστός κυρίως για τους ρόλους του στην τηλεόραση και στον κινηματογράφο, μεταξύ των οποίων οι σειρές “Murder, She Wrote”, “Babylon 5: Thirdspace”, “Baywatch”, “Cagney and Lacey”, καθώς και οι ταινίες “Dog Day Afternoon” με τον Αλ Πατσίνο και “The Hangover”, ο βετεράνος ηθοποιός του Χόλιγουντ απεβίωσε […]
Τέιλορ Σουίφτ και Τράβις Κέλσι ανακοίνωσαν ότι αρραβωνιάστηκαν – Το μονόπετρο των 10 καρατίων
Η σουπερστάρ της ποπ Τέιλορ Σουίφτ και ο σταρ του αμερικανικού ποδοσφαίρου Τράβις Κέλσι ανακοίνωσαν απόψε ότι αρραβωνιάστηκαν και πρόκειται να παντρευτούν. Στην κοινή ανάρτησή του στο Instagram, το ζεύγος γράφει: «Η καθηγήτρια των αγγλικών και ο γυμναστής σας παντρεύονται». Η ανάρτηση συνοδεύεται από φωτογραφίες που δείχνουν τον Κέλσι να κάνει πρόταση γάμου στη Σουίφτ, […]
Ο Φώτης Σπύρος αποκαλύπτει τη μάχη του με τον καρκίνο – «Έμαθα τυχαία ότι έχω καρκίνο, μην αμελείτε την υγεία σας»
Με λόγια γεμάτα ειλικρίνεια και δύναμη ψυχής, ο ηθοποιός Φώτης Σπύρος μίλησε ανοιχτά για τη μάχη που δίνει με τον καρκίνο του παχέος εντέρου, καθώς και για την καθημερινή του προσπάθεια να μείνει μακριά από το αλκοόλ, μια εξάρτηση που στο παρελθόν έχει αφήσει βαθιά σημάδια. Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα ONtime, ο γνωστός ηθοποιός […]