Ο δικηγόρος Μιχάλης Πατεράκης μίλησε στην «Κοινωνία Ώρα MEGA» για το περιστατικό.

Ένα πρωτοφανές περιστατικό σημειώθηκε την Ξάνθη με πολίτη που κατάφερε να του διαγραφούν χρέη που είχε κληρονομήσει, παρόλο που δεν είχε κάνει αποποίηση κληρονομιάς.

Ο πολίτης κληρονόμησε χρέη ύψους 1 εκ ευρώ χωρίς να το γνωρίζει.

«Δυστυχώς είναι μια πραγματικότητα που αντιμετωπίζουν πολλοί συμπολίτες μας πλέον. Είναι Η περίπτωση που αναφέρατε και άλλη μια, μίας γυναίκας που είχε κληρονομούμενα χρέη περίπου 15 εκ. ευρώ. είναι περιπτώσεις που οι οφειλέτες χωρίς να το γνωρίζουν κληρονόμησαν με τρίτα πρόσωπα συγγενικά τους τα όποια όμως στην μία περίπτωση ο εντολέας μας δεν είχε σχέσεις αλλά βάσει νόμου ήταν στην σειρά της κληρονομιάς. Βεβαιώθηκαν στον ΑΦΜ του αυτά τα χρέη. Το πρόβλημα είναι ότι δεν ενημερώνεσαι από κάπου. Ο νομοθέτης προβλέπει πως εάν δεν γίνει αποποίηση μέσα σε 4 μήνες, αυτομάτως γίνεται οριστικός κληρονόμος», ανέφερε αρχικά.

«Εκδόθηκε μία απόφαση την οποία αναγνώρισε ότι ο άνθρωπος δεν είναι σχέση με τον κληρονομούμενο και ως εκ τούτου δεν θα μπορούσε να γνωρίζει ότι είχε ξεκινήσει η 4μηνη προθεσμία για την αποποίηση με αποτέλεσμα να αναγνωρίσει την ύπαρξη ανωτέρας βίας και η προθεσμία να επανεκκινήσει αρκετά αργότερα μετά την έκδοση της δικαστικής απόφασης εν προκειμένω. Υπάρχει το 4μηνο της διαδικασίας αποποίησης, εάν δεν μπορούσες να γνωρίζεις ότι είσαι κληρονόμος δεν μπορεί να τρέξει αυτή η 4μηνη προθεσμία», συνέχισε ο κ. Πατεράκης.