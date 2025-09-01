Το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, μέσω του εποπτευόμενου Οργανισμού ΟΠΕΚΑ, ενημερώνει το κοινό ότι η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 – Επίδομα Παιδιού θα κλείσει προσωρινά την Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου 2025, στις 18:00.

Μετά από αυτή την ώρα, δεν θα γίνονται δεκτές νέες αιτήσεις, καθώς θα ξεκινήσει η διαδικασία εκκαθάρισης και πληρωμής της 4ης διμηνιαίας δόσης του 2025. Η πλατφόρμα θα επανέλθει σε λειτουργία για νέες αιτήσεις μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία πληρωμής.

Υπενθυμίζεται σε όλους τους δικαιούχους ότι για να λάβουν το επίδομα, η αίτηση πρέπει να έχει υποβληθεί οριστικά και να έχει εγκριθεί. Οι αιτήσεις που έχουν αποθηκευτεί προσωρινά χωρίς οριστική υποβολή δεν θεωρούνται έγκυρες και δεν λαμβάνονται υπόψη.

Όσοι επιθυμούν περισσότερες πληροφορίες για το Επίδομα Παιδιού μπορούν να επισκεφθούν την επίσημη σελίδα του ΟΠΕΚΑ ΕΔΩ.

Στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ είναι διαθέσιμες αναλυτικές πληροφορίες για όλα τα επιδόματα και τις παροχές που δικαιούνται οι πολίτες.