Παίκτης του Ολυμπιακού με κάθε επισημότητα είναι ο Μέχντι Ταρέμι.

Πρόκειται για έναν από τους πιο σεσημασμένους «killer» της Ευρώπης. Μόλις την περασμένη σεζόν πραγματοποίησε 43 συμμετοχές με την φιναλίστ του Champions League Ίντερ και πλέον είναι παίκτης του Ολυμπιακού. Οι ερυθρόλευκοι κέρδισαν τη μάχη ανάμεσα σε πολλούς σημαντικούς συλλόγους της Ευρώπης και έναν δικό τους έναν επιθετικό που μετράει σε συλλογικό επίπεδο στην καριέρα του 202 γκολ και 101 ασίστ σε 445 συμμετοχές.

Ο Ταρέμι θα συνθέσει μαζί με Ελ Κααμπί και Γιάρεμτσουκ μια εντυπωσιακή επιθετική τριπλέτα στους Πειραιώτες και θα δώσει επιπλέον δυνατότητες στον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ καθώς εκτός από εκτελεστής είναι και ένας εξαιρετικός δημιουργός.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός:

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του σπουδαίου διεθνούς Ιρανού επιθετικού, Μέχντι Ταρέμι. Γεννημένος στις 18 Ιουλίου 1992, την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε στην Inter, με την οποία πραγματοποίησε 43 συμμετοχές, πέτυχε τρία γκολ και μοίρασε εννέα ασίστ.

Από το 2020 μέχρι το 2024 φόρεσε τη φανέλα της Porto, μετρώντας 182 συμμετοχές, 91 γκολ και 56 ασίστ, έχοντας κατακτήσει ένα Πρωτάθλημα, δύο Σούπερ Καπ, τρία Κύπελλα και ένα Λιγκ Καπ. Το 2020-2021 έκανε ντεμπούτο στο Champions League και το εντυπωσιακό του γκολ απέναντι στην Chelsea αναδείχθηκε το καλύτερο εκείνης της αγωνιστικής περιόδου στην κορυφαία

διασυλλογική διοργάνωση. Τη σεζόν 2019-2020 αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ στην Primeira Liga της Πορτογαλίας με τη Rio Ave, ολοκληρώνοντας τη χρονιά με 21 γκολ και πέντε ασίστ σε 37 παιχνίδια. Προτού υπογράψει στην Al-Gharafa SC του Κατάρ (19 γκολ, 9 ασίστ), έκανε εντυπωσιακά νούμερα με την Persepolis της χώρας του για 3,5 χρόνια, καθώς σε 112 παιχνίδια πέτυχε 55 γκολ, έδωσε 21 ασίστ, κατέκτησε δύοΠρωταθλήματα, ένα Σούπερ Καπ και αναδείχθηκε δύο φορές πρώτος σκόρερ. Στην πατρίδα του αγωνίστηκε επίσης σε Shahin Bushehr και Iranjavan. Είναι 95 φορές διεθνής με την εθνική ομάδα του Ιράν (56 γκολ) και έχει συμμετάσχει μαζί της σε δύο Παγκόσμια Κύπελλα (2018, 2022).

Μέχντι, καλώς όρισες στην οικογένεια του Ολυμπιακού.