Ο Μεχντί Ταρέμι βρίσκεται πλέον στην Αθήνα για λογαριασμό του Ολυμπιακού, καθώς το πρωί της Κυριακής (31/8) προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» με σκοπό να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στους Πειραιώτες.

Ο 33χρονος διεθνής Ιρανός διαθέτει πλούσια εμπειρία από το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο και έρχεται στον Ολυμπιακό με εντυπωσιακά στατιστικά, έχοντας σκοράρει 91 γκολ σε 182 εμφανίσεις με τη φανέλα της Πόρτο την τετραετία 2020-2024.

Στις πρώτες του δηλώσεις, ο Ταρέμι εξέφρασε την ικανοποίησή του για το νέο του ξεκίνημα: «Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που ήρθα στον Ολυμπιακό. Ξέρουμε ότι είναι μία πάρα πολύ μεγάλη ομάδα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όταν ρωτήθηκε για τους φιλάθλους του συλλόγου, υπογράμμισε: «Ο Ολυμπιακός έχει πάρα πολλούς οπαδούς, πολύ θερμούς, και είμαι πολύ χαρούμενος που θα τους γνωρίσω από κοντά».

Τέλος, μίλησε και για τη συνύπαρξή του στην επίθεση με τον Ελ Κααμπί και τον Γιάρεμτσουκ: «Είμαστε συμπαίκτες. Ο στόχος μας είναι να βοηθήσουμε την ομάδα όσο περισσότερο μπορούμε. Θα δώσουμε τα πάντα. Είμαστε ομάδα».