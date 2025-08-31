Με την μεταγραφική περίοδος του καλοκαιριού να φτάνει στο τέλος της,ο Τζέιμι Βάρντι «φαίνειται» να μετακινέιται προς την Ιταλία.

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Άγγλος επιθετικός θα συνεχίσει την καριέρα του στην Κρεμονέζε, η οποία το τελευταίο διάστημα βρισκόταν σε συζητήσεις μαζί του και όπως φαίνεται τον έπεισε να υπογράψει.

🚨🇮🇹 Jamie Vardy to Cremonese, here we go! Deal in place with Italial club until June 2026 plus option for +1 season if staying in Serie A. Agreement done right now and Vardy scheduled to travel tonight to Milano in order to start new chapter.#LCFC legend will play in Italy. pic.twitter.com/osAwzDod5H — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 31, 2025

Ο θρύλος της Λέστερ, που μαζί της κατέκτησε την Premier League την σεζόν 2015/16 αναζητά τον επόμενο σταθμό της καριέρας του και όπως όλα δείχνουν τον βρήκε!