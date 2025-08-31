Με ιταλικό στιλ παρουσίασε ο ΠΑΟΚ τον Αλεσάντρο Βολιάκο: ο νέος στόπερ των «ασπρόμαυρων» υπέγραψε το συμβόλαιό του και εμφανίστηκε σε βίντεο της ΠΑΕ να μαγειρεύει σπαγγέτι και να φτιάχνει εσπρέσο καφέ!

Ο Αλεσάντρο Βολιάκο είναι και με τη… βούλα παίκτης του ΠΑΟΚ. Ο 26χρονος Ιταλός στόπερ πέρασε με επιτυχία τα ιατρικά τεστ, υπέγραψε το συμβόλαιο δανεισμού του από την Τζένοα και παρουσιάστηκε επίσημα από την «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ.

Η παρουσίαση δεν θα μπορούσε να μην έχει ιταλικό χρώμα. Στο βίντεο που δημοσίευσε ο ΠΑΟΚ, ο Βολιάκο εμφανίζεται στην κουζίνα να μαγειρεύει σπαγγέτι και να ετοιμάζει έναν αυθεντικό εσπρέσο, προσφέροντας μια χαλαρή και διαφορετική εικόνα του νέου μεταγραφικού αποκτήματος.

Πλέον, ο Ιταλός στόπερ μπαίνει άμεσα στα πλάνα του Ράζβαν Λουτσέσκου για τη σεζόν, σε μια μεταγραφή που έγινε με τη μορφή δανεισμού και με οψιόν αγοράς, και σηματοδοτεί την πρώτη εμπειρία του εκτός Ιταλίας.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ αναφέρει:

«Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει την απόκτηση του Αλεσάντρο Βολιάκο από τη Τζένοα με τη μορφή δανεισμού με οψιόν αγοράς. Ο Ιταλός κεντρικός αμυντικός θα φοράει τη φανέλα με το νούμερο 4.

Ο Αλεσάντρο Βολιάκο γεννήθηκε στις 14 Σεπτεμβρίου 1998 στο Ακουαβίβα ντέλε Φόντι της Ιταλίας. Ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του διαδρομή από τις ακαδημίες της Μπάρι, πριν μετακομίσει στη Γιουβέντους, όπου εντάχθηκε στα τμήματα υποδομής των Μπιανκονέρι. Τον Ιανουάριο του 2018 παραχωρήθηκε ως δανεικός στην Πάντοβα, με την οποία έκανε το και το επαγγελματικό του ντεμπούτο.

Ακολούθησε η μεταγραφή του στην Πορντενόνε, όπου αγωνίστηκε για δύο γεμάτες σεζόν, καταγράφοντας 59 συμμετοχές και μία ασίστ στη Serie B.

Τον Αύγουστο του 2021 αποκτήθηκε από την Τζένοα και παραχωρήθηκε άμεσα δανεικός στη Μπενεβέντο, με την οποία πραγματοποίησε 30 συμμετοχές στη Serie B τη σεζόν 2021–22.

Μετά την επιστροφή του στην Τζένοα, ο Ιταλός κεντρικός αμυντικός αγωνίστηκε για δύο χρόνια σε Serie A και Serie B, καταγράφοντας συνολικά 64 συμμετοχές, δύο γκολ και δύο ασίστ, ενώ το δεύτερο μισό της σεζόν 2024-25 αγωνίστηκε με τη μορφή δανεισμού στην Πάρμα.

Σε επίπεδο εθνικών ομάδων, ο Βολιάκο έχει εκπροσωπήσει την Ιταλία από την U15 μέχρι και την U21, μετρώντας συνολικά 29 συμμετοχές».