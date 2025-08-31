Θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στον οικισμό Σουνίου της Ξάνθης, προκαλώντας βαθύ πένθος στην τοπική κοινωνία.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το δυστύχημα έλαβε χώρα στη δημοτική συνδετήρια οδό Σελέρου-Αμαξάδων, γνωστή και ως παραεγνατία οδός, όταν αγροτικό μηχάνημα που οδηγούσε 42χρονος ενεπλάκη σε σύγκρουση με δίκυκλη μοτοσικλέτα που οδηγούσε 49χρονος, στο ύψος του οικισμού Σουνίου.

Σκληρή σύγκρουση με τραγική κατάληξη

Από την ισχυρή σύγκρουση, ο 49χρονος αναβάτης της μοτοσικλέτας υπέστη θανάσιμο τραυματισμό, παρά τις προσπάθειες που κατέβαλαν τα σωστικά συνεργεία που έσπευσαν στο σημείο. Ο 42χρονος οδηγός του αγροτικού μηχανήματος μεταφέρθηκε τραυματισμένος στο νοσοκομείο της Ξάνθης για την παροχή των απαραίτητων ιατρικών φροντίδων.

Έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος

Το Τμήμα Τροχαίας Ξάνθης έχει αναλάβει τη διερεύνηση των αιτιών και των συνθηκών υπό τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα. Τα ακριβή στοιχεία του συμβάντος καθώς και οι ευθύνες που προκύπτουν θα αποσαφηνιστούν στο πλαίσιο της προανάκρισης.