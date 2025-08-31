Στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης τίθεται και πάλι η μεσαία τάξη, με ιδιαίτερη έμφαση στους μισθωτούς, οι οποίοι βλέπουν το διαθέσιμο εισόδημά τους να συρρικνώνεται λόγω της διαρκούς ακρίβειας και της στασιμότητας στους άμεσους φορολογικούς συντελεστές. Το ζήτημα αυτό αναμένεται να απασχολήσει τη φετινή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ), καθώς και τη διαμόρφωση της οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης το προσεχές διάστημα.

Ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, Θανάσης Κοντογεώργης, τοποθετήθηκε σχετικά, μιλώντας στην ΕΡΤNews. Αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στις προσδοκίες ενόψει της ΔΕΘ, στις κυβερνητικές προτεραιότητες στην οικονομική πολιτική, αλλά και στις εξελίξεις που σημειώνονται στο πολιτικό σκηνικό της αντιπολίτευσης.

Το πακέτο μέτρων της ΔΕΘ

Όσον αφορά τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στη ΔΕΘ, ο κ. Κοντογεώργης υπογράμμισε πως το Σάββατο αναμένεται να παρουσιαστεί ένα ολοκληρωμένο πακέτο που στηρίζεται στη «συνετή οικονομική διαχείριση» και στην καλή πορεία της ελληνικής οικονομίας. Η πορεία αυτή είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία δημοσιονομικού χώρου ύψους 1,5 δισ. ευρώ, ο οποίος, σύμφωνα με τον υφυπουργό, θα αξιοποιηθεί προς όφελος όσο το δυνατόν περισσότερων πολιτών, με προτεραιότητα στις οικογένειες και τα μεσαία εισοδήματα.

Οι σχεδιαζόμενες παρεμβάσεις εστιάζουν κυρίως σε φοροελαφρύνσεις, ώστε να διασφαλιστεί η μονιμότητα και η βιωσιμότητά τους, με απώτερο στόχο τη σταδιακή βελτίωση των εισοδημάτων. Ο κ. Κοντογεώργης επεσήμανε εμφατικά πως η οικονομική ανάπτυξη «δεν έχει νόημα, αν δεν αποτυπώνεται στην καθημερινότητα των πολιτών».

Το αγκάθι της ακρίβειας

Αναφερόμενος στο φλέγον ζήτημα της ακρίβειας, ο υφυπουργός παραδέχθηκε πως παραμένει η μεγαλύτερη πρόκληση για την κυβέρνηση. Όπως τόνισε χαρακτηριστικά, «δεν μπορεί να λυθεί με ένα ή δύο επιδόματα». Πρόκειται για ένα πρόβλημα με βαθιές ρίζες, το οποίο επιδεινώθηκε λόγω των διεθνών κρίσεων, όπως η πανδημία, το ενεργειακό κόστος και οι πολεμικές συγκρούσεις.

Παρόλα αυτά, επισημάνθηκε η εντατικοποίηση των ελέγχων για φαινόμενα αισχροκέρδειας, παραπλανητικές εκπτώσεις και καρτέλ, με τον κ. Κοντογεώργη να τονίζει ότι σήμερα «και οι ίδιοι οι καταναλωτές είναι πιο υποψιασμένοι».

Σημαντικές φοροελαφρύνσεις

Τα επιπλέον έσοδα, αποτέλεσμα της ανάπτυξης και της επιτυχούς καταπολέμησης της φοροδιαφυγής, αλλά και η ρήτρα διαφυγής για τις αμυντικές δαπάνες, δημιουργούν δημοσιονομικό περιθώριο για νέα μέτρα που φτάνουν συνολικά το 1,5 δισ. ευρώ το 2026. Το πακέτο της ΔΕΘ προσανατολίζεται προς:

Μειώσεις στους φορολογικούς συντελεστές για τα μεσαία εισοδηματικά κλιμάκια

για τα μεσαία εισοδηματικά κλιμάκια Στοχευμένες παρεμβάσεις στήριξης για οικογένειες με παιδιά

για οικογένειες με παιδιά Μέτρα αντιμετώπισης της στεγαστικής κρίσης

Μεταξύ των προωθούμενων ρυθμίσεων εξετάζεται και η μείωση του φορολογικού συντελεστή στα ενοίκια, παράλληλα με κίνητρα που θα ενθαρρύνουν τους ιδιοκτήτες να διαθέσουν κλειστά διαμερίσματα στην αγορά, προσφέροντας λύση στο ζήτημα της προσφοράς στέγης και της ανόδου των ενοικίων.