Η Εθνική Ελλάδας αντιμετωπίζει της Κύπρο για την δεύτερη αγωνιστική του Eurobasket.
Ο Βασίλης Σπανούλης άφηνε εκτός αναμέτρησης τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.
Δείτε εδώ την αναμέτρηση μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου
Οι «πλάβι» δεν δυσκολεύτηκαν παρά την απώλεια και του Μπογκντάνοβιτς λόγω τραυματισμού να επικρατήσουν με 80-69
Πρεμιέρα για τη Εθνική Ελλάδας απέναντι στην Ιταλία για το Eurobasket, στην Λεμεσό της Κύπρου. Η Ελλάδα επικράτησε των Ιταλών 75-66, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να είναι πρωταγωνιστής με 31 πόντους. Σλούκας και Μήτογλου ακολούθησαν με εννέα πόντους ο καθένας. Κακό βράδυ για τους Ιταλούς, που είδαν τον Σιμόνε Φοντέκιο να περιορίζεται απο την άμυνα […]
Η Εθνική μας αντιμετωπίζει την Ιταλία για την πρώτη αγωνιστική του Eurobasket 2025. Η Εθνική μας βρίσκεται σε όμιλο με Ισπανία, Ιταλία, Βοσνία και Κύπρο με τους αγώνες να πραγματοποιούνται στην Λεμεσό: Η κατάταξη στον Γ’ όμιλο 1. Βοσνία-Ερζεγοβίνη 1-0 2. Γεωργία 1-0 3. Ισπανία 0-1 4. Κύπρος 0-1 5. Ελλάδα – 6. Ιταλία – […]
Με το «δεξί» στο EuroBasket 2025 η Γεωργία - Επικράτησε της Ισπανίας, με σκορ 83-69