Η Εθνική Ελλάδας αντιμετωπίζει της Κύπρο για την δεύτερη αγωνιστική του Eurobasket.

Ο Βασίλης Σπανούλης άφηνε εκτός αναμέτρησης τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Δείτε εδώ την αναμέτρηση μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου

Η κατάταξη στον Γ’ όμιλο
1. Ιταλία 1-1
2. Γεωργία 1-1
3. Βοσνία-Ερζεγοβίνη 1-0
4. Ελλάδα 1-0
5. Ισπανία 0-1
6. Κύπρος 0-1
