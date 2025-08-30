Στην αναμέτρηση της Εθνικής ομάδας απέναντι στην Κύπρο, στο «Σπύρος Κυπριανού» για το Eurobasket, ο Βασίλης Σπανούλης δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Η επιλογή αυτή γίνεται για να προφυλαχτεί ο «Greek Freak», με δεδομένο πως σε λιγότερο από 20 ώρες από τη λήξη του αποψινού αγώνα, η Ελλάδα αντιμετωπίζει την Γεωργία σε ένα κομβικό ματς (31/8, 15:00)

Η σύνθεση της Ελλάδας: Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Βασίλης Τολιόπουλος, Δημήτρης Κατσίβελης, Ντίνος Μήτογλου, Κώστας Παπανικολάου, Κώστας Σλούκας, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Κώστας Αντετοκούνμπο, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Αλέξανδρος Σαμοντούροβ, Θάνασης Αντετοκούνμπο