Η Εθνική μας αντιμετωπίζει την Ιταλία για την πρώτη αγωνιστική του Eurobasket 2025.
Η Εθνική μας βρίσκεται σε όμιλο με Ισπανία, Ιταλία, Βοσνία και Κύπρο με τους αγώνες να πραγματοποιούνται στην Λεμεσό:
Δείτε εδω την αναμέτρηση της Ελλάδας.
Η Εθνική μας αντιμετωπίζει την Ιταλία για την πρώτη αγωνιστική του Eurobasket 2025.
Η Εθνική μας βρίσκεται σε όμιλο με Ισπανία, Ιταλία, Βοσνία και Κύπρο με τους αγώνες να πραγματοποιούνται στην Λεμεσό:
Δείτε εδω την αναμέτρηση της Ελλάδας.
Με το «δεξί» στο EuroBasket 2025 η Τουρκία - Επικράτησε, εύκολα, με σκορ 93-73 της Λετονίας
Με το «δεξί» στο EuroBasket 2025 η Γερμανία - Eπικράτησε, εύκολα, με σκορ 106-76 του Μαυροβουνίου
Ο Ολυμπιακός γνωστοποίησε τα νούμερα που θα φορούν «ερυθρόλευκοι» παίκτες, τη σεζόν 2025-2026
Ο Μιχάλης Πελεκάνος, μιλάει στα ΝΕΑ για το επερχόμενο EuroBasket – Οι προβλέψεις του και τα σχόλιά του για τη «γαλανόλευκη» ομάδα
Η FIBA ανανέωσε τα power ranking δύο ημέρες πριν από την έναρξη του EuroBasket 2025. Η Εθνική μας ομάδα ανέβηκε τέσσερις θέσεις συγκριτικά με την προηγούμενη λίστα, μετά την είσοδο του Γιάννη Αντετοκούνμπο για τους αγώνες προετοιμασίας. Η εθνική πλέον βρίσκεται στην 4η θέση, πίσω από Σερβία, Γερμανία και Γαλλία. Την δεκάδα συμπληρώνουν Λιθουανία, Τουρκία, […]