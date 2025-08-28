Η Εθνική μας αντιμετωπίζει την Ιταλία για την πρώτη αγωνιστική του Eurobasket 2025.

Η Εθνική μας βρίσκεται σε όμιλο με Ισπανία, Ιταλία, Βοσνία και Κύπρο με τους αγώνες να πραγματοποιούνται στην Λεμεσό:

Η κατάταξη στον Γ’ όμιλο
1. Βοσνία-Ερζεγοβίνη 1-0
2. Γεωργία 1-0
3. Ισπανία 0-1
4. Κύπρος 0-1
5. Ελλάδα –
6. Ιταλία –

Δείτε εδω την αναμέτρηση της Ελλάδας.

Τελευταία Νέα