Στις 3 Σεπτεμβρίου, το Ζάππειο θα αποτελέσει το επίκεντρο των εκδηλώσεων για τη 51η επέτειο από την Ιδρυτική Διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ, με ένα πρόγραμμα πλούσιο σε πολιτικές και κοινωνικές παρεμβάσεις.

Οι δράσεις θα ξεκινήσουν στις 18:00 με μια θεματική εκδήλωση αφιερωμένη στο Δημογραφικό ζήτημα, το οποίο βρίσκεται στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης ως μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για το μέλλον της χώρας.

Η έναρξη της συζήτησης θα γίνει με ομιλία του Τάσου Γιαννίτση, πρώην υπουργού, ο οποίος θα αναπτύξει το θέμα «Πολιτικές υπέρβασης απέναντι στην εθνική – υπαρξιακή απειλή», δίνοντας το στίγμα των πολιτικών προτεραιοτήτων που χρειάζεται η Ελλάδα.

Στρογγυλή Τράπεζα για το Δημογραφικό

Στη συζήτηση που θα ακολουθήσει συμμετέχουν:

Βύρων Κοτζαμάνης , διευθυντής Ερευνών Ινστιτούτου Ερευνών Μελετών Δημογραφίας ΙΔΕΜ, με παρέμβαση για το «Ελλάδα: Δημογραφικές εξελίξεις, προκλήσεις και πολιτικές στον ορίζοντα του 2060».

, διευθυντής Ερευνών Ινστιτούτου Ερευνών Μελετών Δημογραφίας ΙΔΕΜ, με παρέμβαση για το «Ελλάδα: Δημογραφικές εξελίξεις, προκλήσεις και πολιτικές στον ορίζοντα του 2060». Παύλος Μπαλτάς , δρ Δημογραφίας και κύριος ερευνητής ΕΚΚΕ, ο οποίος θα εστιάσει στις «Περιφερειακές Διαφοροποιήσεις της Δημογραφικής Αλλαγής στην Ελλάδα».

, δρ Δημογραφίας και κύριος ερευνητής ΕΚΚΕ, ο οποίος θα εστιάσει στις «Περιφερειακές Διαφοροποιήσεις της Δημογραφικής Αλλαγής στην Ελλάδα». Φαίη Μακαντάση , διευθύντρια Ερευνών διαΝΕΟσις, που θα αναφέρει πώς «Η εναρμόνιση οικογενειακής και εργασιακής ζωής μπορεί να αποτελέσει παράγοντα αντιμετώπισης του δημογραφικού ζητήματος».

, διευθύντρια Ερευνών διαΝΕΟσις, που θα αναφέρει πώς «Η εναρμόνιση οικογενειακής και εργασιακής ζωής μπορεί να αποτελέσει παράγοντα αντιμετώπισης του δημογραφικού ζητήματος». Κατερίνα Καζάνη, βουλευτής Ευβοίας και υπεύθυνη Κ.Τ.Ε. Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, με παρέμβαση για το «Το ΠΑΣΟΚ απαντά για το δημογραφικό: Συναντήσεις – Διεργασίες – Προτάσεις».

Τη συζήτηση θα συντονίσει η Έφη Μπέκου, γραμματέας Τομέα Πρόνοιας, Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

Κεντρική Ομιλία και Πολιτιστικό Πρόγραμμα

Στις 19:30 θα ακολουθήσει η κεντρική ομιλία από τον Νίκο Ανδρουλάκη, Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, ο οποίος αναμένεται να δώσει το στίγμα των επόμενων πολιτικών στόχων της παράταξης και να τονίσει τη σημασία της ιστορικής διαδρομής του κόμματος.

Η βραδιά θα ολοκληρωθεί με συναυλία στις 21:00, με τον Κώστα Μακεδόνα στη σκηνή και τη συμμετοχή της Χριστιάνας Γαλιάτσου, προσφέροντας έναν πολιτιστικό επίλογο στις εκδηλώσεις τιμής για την επέτειο του ΠΑΣΟΚ.