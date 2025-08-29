Σοκ προκάλεσε στην Τουρκία η εν ψυχρώ δολοφονία του Tuncay Meric, προέδρου της ποδοσφαιρικής ομάδας Alemdağ, ενώ βρισκόταν σε καφετέρια σε γειτονιά της Κωνσταντινούπολης.

Σύμφωνα με την Hurriyet, ο Meric καθόταν με έναν φίλο του όταν ένας άνδρας με μαύρα ρούχα και καπέλο εισήλθε στο κατάστημα και τον πυροβόλησε στο πίσω μέρος του κεφαλιού. Το θύμα μεταφέρθηκε αμέσως σε νοσοκομείο, όπου υπέκυψε στα τραύματά του.

Ο φερόμενος ως δράστης συνελήφθη άμεσα από τις Αρχές, με τον υπουργό Εσωτερικών της Τουρκίας να ανακοινώνει προσωπικά τη σύλληψη.

Σοκαριστικό βίντεο που κυκλοφόρησε δείχνει τον Meric να τρώει την ώρα που ο δράστης τον πλησιάζει και τον πυροβολεί, ενώ στη συνέχεια φεύγει από το καφέ, αφήνοντας τους πελάτες πανικόβλητους. Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία για την ασφάλεια στις δημόσιες χώρους της περιοχής.

Οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τα κίνητρα της επίθεσης και τυχόν συνεργούς, ενώ η τοπική κοινότητα θρηνεί τον αιφνίδιο χαμό του προέδρου της ομάδας Alemdag.

Προσοχή: Ακολουθούν σκληρά πλάνα: