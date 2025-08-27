Ένας νεαρός άνδρας στην Τουρκία έχασε τη ζωή του κατά λάθος κατά τη διάρκεια του ίδιου του γάμου του, όταν προσκεκλημένος άνοιξε πυρ για να γιορτάσει το γεγονός, όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu.

Ο 23χρονος γαμπρός υπέκυψε στα τραύματά του το πρωί της επομένης του γάμου, ο οποίος πραγματοποιήθηκε σε χωριό της βόρειας επαρχίας Κερασούντας, στις ακτές της Μαύρης Θάλασσας.

Όπως αναφέρει το πρακτορείο Anadolu, η αστυνομία συνέλαβε μια θεία του γαμπρού, η οποία φέρεται να πυροβόλησε κατά λάθος και να προκάλεσε τον θανάσιμο τραυματισμό.

Παρόμοια περιστατικά με εορταστικούς πυροβολισμούς σημειώνονται συχνά στην Τουρκία, όπου, σύμφωνα με τοπικό ίδρυμα, κυκλοφορούν περίπου 40 εκατομμύρια πυροβόλα όπλα στην πλειονότητά τους χωρίς άδεια.

Τέλος την προηγούμενη εβδομάδα, σε γάμο στην γειτονική επαρχία Τραπεζούντας, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και δύο τραυματίστηκαν υπό παρόμοιες συνθήκες, σύμφωνα με τις αρχές.