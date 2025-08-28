Νέα έρευνα κατά του προέδρου του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP), Οζγκιούρ Οζέλ, διέταξε η Γενική Εισαγγελία της Άγκυρας, εντείνοντας το ήδη τεταμένο πολιτικό σκηνικό στην Τουρκία.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία προστίθεται σε μια αλυσίδα νομικών ενεργειών που βρίσκονται σε εξέλιξη εις βάρος του Οζέλ, ο οποίος έχει βρεθεί στο στόχαστρο τόσο της δικαιοσύνης όσο και της κυβέρνησης εξαιτίας των τοποθετήσεών του σε δημόσιες συγκεντρώσεις του CHP, ιδίως μετά το κύμα συλλήψεων και καθαιρέσεων που ξέσπασε στις 19 Μαρτίου με αφετηρία τη σύλληψη του δημάρχου Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου.

Η νομική πίεση δεν είναι κάτι νέο για τον Οζέλ, καθώς ήδη από τον Αύγουστο ο πρόεδρος της χώρας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, είχε κινηθεί νομικά εναντίον του, καταθέτοντας αγωγή για ηθική βλάβη ύψους ενός εκατομμυρίου λιρών (περίπου 21.200 ευρώ), εξαιτίας δημόσιων δηλώσεων του αρχηγού του CHP.

Στο επίκεντρο οι δηλώσεις Οζέλ για τον Εισαγγελέα Κωνσταντινούπολης

Η νέα εισαγγελική έρευνα επικεντρώνεται σε δηλώσεις του Οζγκιούρ Οζέλ που έγιναν κατά του γενικού εισαγγελέα της Κωνσταντινούπολης, κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης διαμαρτυρίας μετά τη σύλληψη του δημάρχου της ιστορικής περιοχής Πέρα, Ινάν Γκιουνέι, στις 15 Αυγούστου, υπό το φως ερευνών για διαφθορά. Ο πρόεδρος του CHP κατηγόρησε τον Εισαγγελέα για λειτουργία ως «συμμορία» και ως «μαύρη κηλίδα» που βλάπτει το κύρος της Δικαιοσύνης και της Οικονομίας, ενώ, απευθυνόμενος προσωπικά στον εισαγγελέα, φέρεται να είπε ότι θα του «σπάσει το κεφάλι», πυροδοτώντας νέες αντιδράσεις.

Ο 43χρονος γενικός εισαγγελέας της Κωνσταντινούπολης, Ακίν Γκιουρλέκ, έχει διαδραματίσει καίριο ρόλο σε σημαντικές πολιτικές δίκες, συμπεριλαμβανομένης της καταδίκης του Σελαχατίν Ντεμιρτάς, πρώην συμπροέδρου του φιλοκουρδικού Κόμματος Δικαιοσύνης των Λαών (HDP), καθώς και σε υποθέσεις που αφορούν διώξεις κατά στελεχών της αντιπολίτευσης και δημάρχων του CHP στην Κωνσταντινούπολη. Παράλληλα, έχει διατελέσει και υφυπουργός Δικαιοσύνης. Ο Οζέλ, σε παλαιότερη δημόσια αναφορά του, είχε αποκαλέσει τον Γκιουρλέκ «πλανόδια γκιλοτίνα».

Αντιδράσεις από τον Τούρκο υπουργό Δικαιοσύνης

Στον απόηχο των δηλώσεων του Οζέλ, ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιλμάζ Τουντς, επιτέθηκε φραστικά στον αρχηγό του CHP, χαρακτηρίζοντάς τον «χρεοκοπημένο» και κατηγορώντας τον ότι «χάνει καθημερινά την ισορροπία του και τα όριο της σοβαρότητας» στην προσπάθειά του να διασφαλίσει το πολιτικό του μέλλον. Παράλληλα, τον κάλεσε να αναμείνει τα αποτελέσματα των ερευνών για διαφθορά και να επιλέξει τον δρόμο της ειλικρινούς και αξιοπρεπούς πολιτικής, αντί να προσφεύγει – όπως υποστήριξε – σε ψέματα και συκοφαντίες.