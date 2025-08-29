Μια γυναίκα μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένη στο νοσοκομείο έπειτα από τροχαίο που σημειώθηκε γύρω στις 5:00 τα ξημερώματα της Παρασκευής, στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Μουδανιών, λίγο μετά το ύψος μεγάλου εμπορικού κέντρου, στο ρεύμα εξόδου.

Το τροχαίο έγινε όταν συγκρούστηκαν δύο οχήματα, βγήκαν από τον δρόμο και με αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο ατόμων που επέβαιναν στο πρώτο αυτοκίνητο. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. Η μία από τους δύο τραυματίες είναι γυναίκα και σύμφωνα με πληροφορίες η κατάσταση της υγείας της κρίνεται σοβαρή.

Ο οδηγός του πολυτελούς οχήματος – που ενεπλάκη στη τροχαίο – εγκατέλειψε το σημείο αμέσως μετά το τροχαίο και αναζητείται.